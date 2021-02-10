У Голлівуді перезнімуть фільм "Чарівник з країни Оз" 1939 року

Режисером стане Ніколь Кассель, яка раніше займалася серіалом "Світ Дикого Заходу"

У США готуються до масштабного проекту: збираються "замахнутися" на класику і зняти римейк культового фільму "Чарівник з країни Оз" 1939 року. Про це пише Variety.

Фільм був знятий з дитячої книги Л. Френка Баума "Чудовий чарівник із країни Оз". Режисером римейку стане Ніколь Кассель, яка раніше зняла фільми "Лісник" і "Головне — не боятися!", А також займалася серіалами "Хранителі", "Світ Дикого Заходу", "Касл-Рок", "Американці" і "Форс-мажори".

"Для мене це неймовірно велика честь приєднатися до Temple Hill і New Line, щоб переосмислити улюблену класику. У той час як мюзикл 1939 року є частиною моєї ДНК, я схвильована і вражена відповідальністю за перевтілення такої легендарної історії. Це воістину культова робота, і я хочу танцювати разом з героями мого дитинства, поки ми будемо прокладати нову дорогу з жовтої цегли!", — заявила Кассель.

[ + – ] Кадр з фільму "Чарівник з країни Оз"

Однак роботи попереду багато. Головну роль в оригінальному фільмі, який став культовим, виконала акторка Джуді Гарланд. Картина була знята за новою на той час технологією триколірного "Техніколору" режисером Віктором Флемінгом. У 1998 році фільм був включений до списку 100 кращих американських фільмів під номером 6.

У 1939 році фільм був номінований на шість премій "Оскар", у тому числі в номінації кращий фільм, у двох з яких став переможцем — за кращу музику (Герберт Стотхарт) і за кращу оригінальну пісню (Over the Rainbow). Пізніше ця пісня у виконанні героїні Джуді Гарленд була визнана кращою піснею XX століття двомастами респондентами Американської звукозаписної асоціації (RIAA).

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Фільм був найдорожчою постановкою того часу. Зйомки фільму тривали 136 днів, а до цього 300 днів пішло на виготовлення декорацій.

Речі з фільму також знайшли культовий статус. Так, "рубінові" черевички, які носила Джуді Гарленд, одна з пар, виготовлених для фільму, була продана на аукціоні за 165 тисяч доларів у 1988 році, а картате плаття, яке носила екранна Дороті, пішло з молотка за 1,56 мільйон доларів у 2015 році.

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Сама Джуді Гарленд згадувала, що під час зйомок її посадили на жорстку дієту, щоб вона схудла і виглядала молодше. 17-річна дівчина багато курила, щоб заглушити голод і постійно пила каву. Крім цього, зранку їй доводилося приймати амфетамін, щоб підвищити працездатність, а ввечері — барбітурати, щоб вона виспалася до наступного робочого дня. Крім цього, вона пізніше згадувала про те, що її постійно критикували за "неголлівудську" зовнішність і вона піддавалася домаганням з боку колег по зйомках.

Усе подальше життя в акторки були проблеми з вагою і харчовою поведінкою. У 47 років вона померла від випадкового передозування барбітуратів.