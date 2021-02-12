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В Украине в третий раз состоялся BE SUSTAINABLE! Fashion Summit

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7 февраля 2021 года, во время Ukrainian Fashion Week No Season 2021, в онлайн-формате состоялся третий саммит, посвященный развитию устойчивой моды в Украине.

BE SUSTAINABLE! ‒ это профессиональное международная событие, направленное на повышение уровня экспертизы в сфере устойчивого развития украинских профессионалов, работающих в сфере дизайна и производства одежды.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit состоялся при поддержке Программы малых грантов публичной дипломатии правительства США ‒ «Культура и программы для молодежи» 2020-2021.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit проходит под эгидой Ukrainian Fashion Council, в рамках официальной программы Ukrainian Fashion Week.

Тема третьего BE SUSTAINABLE! Fashion Summit ‒ Digital Innovations and Sustainability.

В новом сезоне проект представил коллекции sustainable-дизайнеров в рамках официальной программы Ukrainian Fashion Week.

BE SUSTAINABLE! x FFFACE.me for СHERESHNIVSKA

В рамках проекта впервые был представлен показ с элементами дополненной реальности. Украинский устойчивый бренд СHERESHNIVSKA презентовал новую коллекцию Sketches of Tactility. Цифровые декорации для fashion-шоу и для проекта BE SUSTAINABLE! создали диджитал-студия FFFACE.me и сет-дизайнер Love Curly.

"Поскольку сегодня большинство показов проходят без зрителей, вопрос создания декораций перешел в другую плоскость. Сейчас важно, чтобы было красиво не на площадке, а в кадре, который увидят зрители. Дополненная реальность круто решает эту задачу, создавая атмосферу без затрат на физический продакшн и без границ для фантазии. Можно добавить летающих роботов-акробатов, трибуны античного амфитеатра или даже вспышки камер.

Сабрина Гильдехаус
Сабрина Гильдехаус

Для зрителя все будет выглядеть, как живое, а бренд может избежать дополнительного производства физических декораций, что соответствует идеям ответственного потребления", ‒ Дмитрий Корнилов, CEO FFFACE.me.

"Я благодарна команде UFW и ребятам из FFFACE.me за новый интересный опыт. Давно ждала момента, когда AR-технологии будут активнее использоваться в Украине не только для рекламы, но и для создания креативного контента. Дизайнер вдохновлялась работами Paull Negau, для себя я выделила скульптуры художника, они стали основным вдохновением в создании декораций", ‒ Love Curly.

POSTUSHNA Re-Fashion for DHL

DHL Express Украина и дизайнер бренда POSTUSHNA представили специальную капсулу, которую Юлия Постушна разработала на основе формы DHL, бывшей в употреблении.

«Для меня компания DHL ‒ это масштабность, скорость и инновационность. Все эти качества я бы хотела воплотить в своей коллекции, ведь они так или иначе характеризуют современный уклад», ‒ прокомментировала Юлия Постушна.

Этот пример может стать решением для переосмысления рабочей одежды, а также толчком к коллаборациям креативного сектора и промышленности.

Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов

Action: Sustainable Fashion: Artisanal by Litkovskaya

В рамках программы BE SUSTAINABLE! состоялась премьера фильма "Action: Sustainable Fashion: Artisanal by LITKOVSKAYA".

Бренд LITKOVSKAYA представил экологическую демикутюрную линию ARTISANAL, воплотившую квинтэссенцию ДНК марки. Ода традициям и дань современности, мост между прошлым и будущим, шанс дать вещам вторую жизнь ‒ в линии нашли отражение ключевые ценности бренда. Как жизнь состоит из тысяч ярких моментов, так и коллекция Artisanal от LITKOVSKAYA сочетает в себе множество элементов ‒ обрезки тканей, винтаж и остатки архивных коллекций переосмыслены и преобразованы в новые формы, вне рамок времени и трендов.

DZHUS

Лейтмотивом осенне-зимней капсулы стало расслоение структуры изделия как способ расширить границы его утилитарности. Разнообразие сумок в коллекции символично, а их форма апеллирует к узнаваемым видам упаковки, ведь DZHUS продолжает мотивировать к ресайклингу и выбору многоразовой тары.

POLINA VELLER

Идея и название новой коллекции родились как эмоциональный отпечаток под впечатлением от крымскотатарского элемента старинных ремесел ‒ oyma. Традиционно, это вырезанный рисунок-трафарет для вышивки или создания аппликаций для ковров.

Современный стиль жизни, вместе с материалами и технологиями, позволяет возродить древний элемент oyma как самостоятельный вид искусства.

Дарья Марусик, Елена Колтык
Дарья Марусик, Елена Колтык

Все показы открыты для просмотра на MEGOGO даже для незарегистрированных пользователей. Все желающие смогут посмотреть их с любого устройства, поддерживающего медиасервис: Smart TV, компьютеры, смартфоны и пр. Кроме того, для удобства пользователей, трансляция также осуществляется на молодежном канале MEGOGO LIVE.

https://megogo.net/ua/view/10849905-ukrainian-fashion-week-7-e-lyutogo.html

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit

Несмотря на всемирную пандемию и определенные трудности в организации масштабных мероприятий, к которым привел глобальный карантин, программа BE SUSTAINABLE! Fashion Summit расширила форматы и уровень международной экспертизы, запустив отдельные направления украинских и международных экспертов.

Саммит открыли глава департамента коммуникаций и sustainability Ukrainian Fashion Week, руководитель BE SUSTAINABLE! Дарья Марусик, директор департамента по вопросам обращения с отходами и экологической безопасности Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Елена Колтик и Брайан Фурман, Assistant Cultural Affairs Officer, US Embassy.

 Среди приглашенных международных спикеров со своими презентациями выступили:

  • Патрик Дафи (Patrick Duffy), основатель Global Fashion Exchange. Тема выступления Патрика была посвящена так называемой диджитальной утопии, в которой мы сейчас находимся, и тому, как глобальная диджитализация влияет на расширение сознательного комьюнити.
  • Паула Вега Тагл (Paula Vega Tagle) и Алексия Планас Ли (Alexia Planas Lee), управляющие партнеры Circular Fashion Summit, говорили о диджитализации моды в контексте использования Blockchain-технологии.
  • Орсола де Кастро (Orsola de Castro), основательница и креативный директор глобального развития Fashion Revolution, провела QA-сессию с аудиторией и поделилась мыслями о том, как мейнстрим может негативно влиять на среду, и об этичных аспектах развития fashion-индустрии.
  • Джулия ВИМС (Julia Weems), директор школы моды в IED Barcelona Escola Superior de Disseny, говорила о методологии и инновациях в создании современного дизайна.
  • Лекция Сабрины Гильдехаус (Sabrina Gildehaus), CEO GILDEHAUS, была посвящена тому, как цифровые инновации могут влиять на путь устойчивого развития и одновременно увеличивать доход, наращивая эффективность капитала небольшого бренда в Украине.
  • Дмитрий Корнилов, CEO FFFACE.me, ответил на вопросы: где хайп, а где реальная польза AR/VR в fashion-коммуникации; как превратить потребителей в соцсетях в бренд-послов; что и как нужно измерять fashion-бренду в digital.
  • Мария Ортинская, СЕО патентно-юридической компании IPStyle, сосредоточилась на вопросах интеллектуальной собственности для AR/VR в модной индустрии.
  • Екатерина Бякова и Максим Голубь, дизайнеры бренда FINCH, на своих примерах продемонстрировали, как достичь устойчивости бренда с помощью AR.
  • Вадим Сидорук, генеральный директор DHL Express в Украине, говорил о циркулярных практиках в креативных коллаборациях и презентовал совместный проект с брендом POSTUSHNA.

Саммит завершила панельная дискуссия tech-стартапов от Sector X. Модераторы Анна Тян, Head of Communications в Sector X, и Вячеслав Маякин, Head of Patrnerships в Sector X, вместе с участниками Екатериной Галич, Head of Sales, 3DLook, и Галиной Ореховской, соучредителем и Head of Product в 4comfortshoes, обсудили условия адаптации рынка моды в новой реальности через технологии.

Все выступления спикеров будут доступны на Youtube-канале Ukrainian Fashion Week после завершения Недели моды: https://www.youtube.com/channel/UCyFIUxAUx04KgwdRKg7CmOQ

Фотограф: Денис Цыбулько

Официальный партнер BE SUSTAINABLE! Fashion Summit ‒ DHL Express Украина ‒ основатель «зеленой логистики». Благодаря активной корпоративно-социальной позиции компания DHL поддерживает молодых дизайнеров в их стремлении творить новую ответственную моду и способствует выходу на международные fashion-рынки. Следуя в своей деятельности принципам устойчивого развития и обеспечения положительного влияния на общество и окружающую среду, компания DHL вносит свой позитивный вклад в развитие мира и ставит перед собой цель обеспечить нулевой уровень выбросов при предоставлении логистических услуг к 2050 году.

Партнеры конференции:

Global Fashion Exchange ‒ sustainable fashion-платформа, которая трансформирует представления людей об устойчивом развитии и способствует позитивным изменениям.

Circular Fashion Summit от lablaco ‒ глобальный Саммит коллективных действий, который поддерживает Цели устойчивого развития ООН до 2030 года.

The Swapchain ‒ первое в мире виртуальное комьюнити, в котором историю каждого продукта и его экологический след можно отследить с помощью технологии Blockchain.

Global Association for Sustainable Societies e.V. (GASS) ‒ НОО со штаб-квартирой в Берлине, основанная для связи творческих, деловых, неприбыльных и академических организаций, осуществляющих изменения с помощью программ инклюзивного образования, трудовой занятости и медиа.

Официальные медиапартнеры BE SUSTAINABLE! Fashion Summit:

Luxiders Magazine (luxiders.com) ‒ "must read" медиа для всех, кто интересуется устойчивой культурой. Журнал, доступный на английском, немецком и испанском языках, представляет расширенный глобальный ресурс для устойчивых брендов, креативных профессионалов и потребителей, которые хотят расширить свои знания о sustainability.

MMR ‒ Marketing Media Review (mmr.ua) ‒ онлайн-медиа с топ-новостями из мира маркетинга, медиа, коммуникаций и креатива, эксклюзивными интервью, колонками и кейсами мировых и украинских брендов.