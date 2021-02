В Україні втретє відбувся BE SUSTAINABLE! Fashion Summit

7 лютого 2021 року, під час Ukrainian Fashion Week No Season 2021, в онлайн-форматі відбувся третій саміт, присвячений розвитку стійкої моди в Україні.

BE SUSTAINABLE! — це професійна міжнародна подія, спрямована на підвищення рівня експертності у сфері сталого розвитку українських професіоналів, які працюють у галузі дизайну та виробництва одягу.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit відбувся за підтримки Програми малих грантів публічної дипломатії уряду США — «Культура і програми для молоді» 2020-2021.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit проходить під егідою Ukrainian Fashion Council, у рамках офіційної програми Ukrainian Fashion Week.

Тема третього BE SUSTAINABLE! Fashion Summit — Digital Innovations and Sustainability.

У новому сезоні проект представив колекції sustainable-дизайнерів у рамках офіційної програми Ukrainian Fashion Week.

BE SUSTAINABLE! x FFFACE.me for СHERESHNIVSKA

У рамках проекту вперше був представлений показ з елементами доповненої реальності. Український стійкий бренд СHERESHNIVSKA презентував нову колекцію Sketches of Tactility. Цифрові декорації для fashion-шоу і для проекту BE SUSTAINABLE! створили діджитал-студія FFFACE.me і сет-дизайнер Love Curly.

"Оскільки сьогодні більшість показів проходять без глядачів, питання створення декорацій перейшло в іншу площину. Зараз важливо, щоб було красиво не на майданчику, а в кадрі, який побачать глядачі. Доповнена реальність круто вирішує цю задачу, створюючи атмосферу без витрат на фізичний продакшн і без кордонів для фантазії. Можна додати літаючих роботів-акробатів, трибуни античного амфітеатру або навіть спалахи камер.

Для глядача все буде виглядати, як живе, а бренд може уникнути додаткового виробництва фізичних декорацій, що відповідає ідеям відповідального споживання", — Дмитро Корнілов, CEO FFFACE.me.

"Я вдячна команді UFW і хлопцям з FFFACE.me за новий цікавий досвід. Давно чекала моменту, коли AR-технології будуть активніше використовуватися в Україні не тільки для реклами, але й для створення креативного контенту. Дизайнер надихалася роботами Paull Negau, для себе я виділила скульптури художника, вони стали основним натхненням у створенні декорацій", — Love Curly.

POSTUSHNA Re-Fashion for DHL

DHL Express Україна і дизайнер бренду POSTUSHNA представили спеціальну капсулу, яку Юлія Постушна розробила на основі форми DHL, яка була у використанні.

«Для мене компанія DHL — це масштабність, швидкість та інноваційність. Усі ці якості я б хотіла втілити у своїй колекції, адже вони так чи інакше характеризують сучасний стан», — прокоментувала Юлія Постушна.

Цей приклад може стати рішенням для переосмислення робочого одягу, а також поштовхом до колаборації креативного сектору і промисловості.

Action: Sustainable Fashion: Artisanal by Litkovskaya

У рамках програми BE SUSTAINABLE! відбулася прем'єра фільму "Action: Sustainable Fashion: Artisanal by LITKOVSKAYA".

Бренд LITKOVSKAYA представив екологічну демікутюрну лінію ARTISANAL, яка втілила квінтесенцію ДНК марки. Ода традиціям і данина сучасності, міст між минулим і майбутнім, шанс дати речам друге життя — у лінійці було використано ключові цінності бренду. Як життя складається з тисяч яскравих моментів, так і колекція Artisanal від LITKOVSKAYA поєднує в собі безліч елементів — обрізки тканин, вінтаж та залишки архівних колекцій, переосмислені і перетворені в нові форми, поза рамками часу і трендів.

DZHUS

Лейтмотивом осінньо-зимової капсули стало розшарування структури виробу як спосіб розширити межі його утилітарності. Різноманітність сумок у колекції символічна, а їхня форма апелює до упізнаваних видів пакувань, адже DZHUS продовжує мотивувати до ресайклінгу та вибору багаторазової тари.

POLINA VELLER

Ідея та назва нової колекції народилися як емоційний відбиток під враженням від кримськотатарського елементу старовинних ремесел — oyma. Традиційно, це вирізаний малюнок-трафарет для вишивки або створення аплікацій для килимів.

Сучасний стиль життя, разом з матеріалами та технологіями, дозволяє відродити давній елемент oyma як самостійний вид мистецтва.

Усі покази відкриті для перегляду на MEGOGO навіть для незареєстрованих користувачів. Усі охочі зможуть подивитися їх з будь-якого пристрою, що підтримує медіасервіс: Smart TV, комп'ютери, смартфони тощо. Крім того, для зручності користувачів трансляція також здійснюється на молодіжному каналі MEGOGO LIVE.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit

Незважаючи на всесвітню пандемію і певні труднощі в організації масштабних заходів, до яких призвів глобальний карантин, програма BE SUSTAINABLE! Fashion Summit розширила формати і рівень міжнародної експертизи, запустивши окремі напрямки українських і міжнародних експертів.

Саміт відкрили голова департаменту комунікацій та sustainability Ukrainian Fashion Week, керівник BE SUSTAINABLE! Дарина Марусик, директор департаменту з питань поводження з відходами та екологічної безпеки Міністерства охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Олена Колтик і Браян Фурман, Assistant Cultural Affairs Officer, US Embassy.

Серед запрошених міжнародних спікерів зі своїми презентаціями виступили:

Патрік Дафі (Patrick Duffy), засновник Global Fashion Exchange. Тема виступу Патріка була присвячена так званій діджітальній утопії, у якій ми зараз перебуваємо, і тому, як глобальна діджиталізація впливає на розширення свідомого ком'юніті.

Паула Вега Тагл (Paula Vega Tagle) і Алексія Планас Лі (Alexia Planas Lee), керівні партнери Circular Fashion Summit, говорили про діджиталізацію моди в контексті використання Blockchain-технології.

Орсола де Кастро (Orsola de Castro), засновниця і креативний директор глобального розвитку Fashion Revolution, провела QA-сесію з аудиторією і поділилася думками про те, як мейнстрім може негативно впливати на суспільство, і про етичні аспекти розвитку fashion-індустрії.

Джулія Вімс (Julia Weems), директор школи моди в IED Barcelona Escola Superior de Disseny, говорила про методологію й інновації в створенні сучасного дизайну.

Лекція Сабріни Гільдехаус (Sabrina Gildehaus), CEO GILDEHAUS, була присвячена тому, як цифрові інновації можуть впливати на шлях сталого розвитку і одночасно збільшувати дохід, нарощуючи ефективність капіталу невеликого бренду в Україні.

Дмитро Корнілов, CEO FFFACE.me, відповів на питання: де хайп, а де реальна користь AR/VR у fashion-комунікації; як перетворити споживачів у соцмережах на бренд-послів; що і як потрібно вимірювати fashion-бренду в digital.

Марія Ортинська, СЕО патентно-юридичної компанії IPStyle, зосередилася на питаннях інтелектуальної власності для AR/VR у модній індустрії.

Катерина Бякова і Максим Голуб, дизайнери бренду FINCH, на своїх прикладах продемонстрували, як досягти стійкості бренду за допомогою AR.

Вадим Сидорук, генеральний директор DHL Express в Україні, говорив про циркулярні практики в креативних колабораціях і презентував спільний проект з брендом POSTUSHNA.

Саміт завершила панельна дискусія tech-стартапів від Sector X. Модератори Анна Тян, Head of Communications у Sector X, і В'ячеслав Маякін, Head of Patrnerships в Sector X, разом з учасниками Катериною Галич, Head of Sales, 3DLook, і Галиною Оріхівською, співзасновником і Head of Product в 4comfortshoes, обговорили умови адаптації ринку моди в новій реальності через технології.

Усі виступи спікерів будуть доступні на Youtube-каналі Ukrainian Fashion Week після завершення Тижня моди: https://www.youtube.com/channel/UCyFIUxAUx04KgwdRKg7CmOQ

Фотограф: Денис Цибулько

Офіційний партнер BE SUSTAINABLE! Fashion Summit — DHL Express Україна — засновник «зеленої логістики». Завдяки активній корпоративно-соціальної позиції компанія DHL підтримує молодих дизайнерів у їхньому прагненні творити нову відповідальну моду і сприяє виходу на міжнародні fashion-ринки. Дотримуючись у своїй діяльності принципів сталого розвитку та забезпечення позитивного впливу на суспільство і навколишнє середовище, компанія DHL вносить свій позитивний внесок у розвиток світу і ставить перед собою мету забезпечити нульовий рівень викидів при наданні логістичних послуг до 2050 року.

Партнери конференції:

Global Fashion Exchange — sustainable fashion-платформа, що трансформує уявлення людей про сталий розвиток і сприяє позитивним змінам.

Circular Fashion Summit від lablaco — глобальний Саміт колективних дій, який підтримує Цілі сталого розвитку ООН до 2030 року.

The Swapchain — перше у світі віртуальне ком'юніті, у якому історію кожного продукту і його екологічний слід можна відстежити за допомогою технології Blockchain.

Global Association for Sustainable Societies eV (GASS) — НКО зі штаб-квартирою в Берліні, заснована для зв'язку творчих, ділових, неприбуткових та академічних організацій, що здійснюють зміни за допомогою програм інклюзивної освіти, трудової зайнятості та медіа.

Офіційні медіапартнери BE SUSTAINABLE! Fashion Summit:

Luxiders Magazine (luxiders.com) — "must read" медіа для всіх, хто цікавиться стійкою культурою. Журнал, доступний англійською, німецькою та іспанською мовами, представляє розширений глобальний ресурс для стійких брендів, креативних професіоналів і споживачів, які хочуть розширити свої знання про sustainability.

MMR — Marketing Media Review (mmr.ua) — онлайн-медіа з топ-новинами зі світу маркетингу, медіа, комунікацій та креативу, ексклюзивними інтерв'ю, колонками і кейсами світових та українських брендів.