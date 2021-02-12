Мама певицы Наташи Королевой отпраздновала 75-летние в короне и розовом мини

Людмила Порывай сейчас проживает в Майами вместе со вторым мужем

Сегодня, 12 февраля день рождения празднует мать известной певицы Наташи Королевой. И 75-летие Людмила Порывай отметила весьма оригинально – фотосессией в розовом мини-платье и короне. Об этом пишет MK.

Поклонники в комментариях разделились на два лагеря, одни были восхищены смелостью почтенной дамы, другие посчитали, что ей стоило выглядеть более соответствующе возрасту.

Наташа Королева написала, что ее мама неподражаема. "Мамуля! Ты у нас звезда! Ты уникальная и неповторимая! Ты молодая и озорная! Ты профессионал с большой буквы, педагог и наставник! По всему миру твои студенты создали уникальные творческие коллективы! Ты умеешь вдохновлять и заряжать особой творческой энергией! Люблю тебя! С юбилеем! Только здоровья, — подписала снимок ее дочь.

Зять Порывай, Сергей Глушко, более известный под псевдонимом "Тарзан", пожелал ей счастья и здоровья.

Напомним, Людмила Порывай — заслуженная артистка Украины и заслуженный деятель культуры Украинской ССР. Во времена Советского Союза она была дирижером хоровой капеллы "Светоч", профессором Киевского института культуры.

[ + – ] Людмила Порывай в юности

Первый муж — Владимир Порывай — был хормейстером академического хора в Доме учителя, скончался в 1993 году.

[ + – ] Людмила Порывай и Игорь Эльперин/Все фото: Instagram mama_luda_star

Второй раз Людмила Порывай вышла замуж за бизнесмена Игоря Эльперина, эмигранта первой волны, владельца одного из первых русских ресторанов в Майами. Там она сейчас и проживает, по соседству с Анжеликой Варум и матерью Игоря Крутого.