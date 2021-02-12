Разделы
Материалы
Стиль жизни

Мама певицы Наташи Королевой отпраздновала 75-летние в короне и розовом мини

20
Людмила Порывай, мама Наташи Королевой
Фото: Instagram mama_luda_star | Instagram mama_luda_star

Людмила Порывай сейчас проживает в Майами вместе со вторым мужем

Сегодня, 12 февраля день рождения празднует мать известной певицы Наташи Королевой. И 75-летие Людмила Порывай отметила весьма оригинально – фотосессией в розовом мини-платье и короне. Об этом пишет MK.

Поклонники в комментариях разделились на два лагеря, одни были восхищены смелостью почтенной дамы, другие посчитали, что ей стоило выглядеть более соответствующе возрасту.

Людмила Порывай
Людмила Порывай

Наташа Королева написала, что ее мама неподражаема. "Мамуля! Ты у нас звезда! Ты уникальная и неповторимая! Ты молодая и озорная! Ты профессионал с большой буквы, педагог и наставник! По всему миру твои студенты создали уникальные творческие коллективы! Ты умеешь вдохновлять и заряжать особой творческой энергией! Люблю тебя! С юбилеем! Только здоровья, — подписала снимок ее дочь.

Зять Порывай, Сергей Глушко, более известный под псевдонимом "Тарзан", пожелал ей счастья и здоровья.

Напомним, Людмила Порывай — заслуженная артистка Украины и заслуженный деятель культуры Украинской ССР. Во времена Советского Союза она была дирижером хоровой капеллы "Светоч", профессором Киевского института культуры.

Людмила Порывай
Людмила Порывай в юности

Первый муж — Владимир Порывай — был хормейстером академического хора в Доме учителя, скончался в 1993 году.

Людмила Порывай и Игорь Эльперин
Людмила Порывай и Игорь Эльперин/Все фото: Instagram mama_luda_star

Второй раз Людмила Порывай вышла замуж за бизнесмена Игоря Эльперина, эмигранта первой волны, владельца одного из первых русских ресторанов в Майами. Там она сейчас и проживает, по соседству с Анжеликой Варум и матерью Игоря Крутого. 