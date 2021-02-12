Мама співачки Наташі Корольової відсвяткувала 75-річчя в короні та рожевому міні

Людмила Поривай зараз проживає в Майамі разом із другим чоловіком.

Сьогодні, 12 лютого день народження святкує мати відомої співачки Наташі Корольової. І 75-річчя Людмила Поривай відсвяткувала вельми оригінально — фотосесією в рожевій міні-сукні та короні. Про це пише MK.

Шанувальники в коментарях розділилися на два табори, одні були захоплені сміливістю поважної пані, інші вважали, що їй варто було виглядати більш відповідне віку.

Наташа Корольова написала, що її мама неповторна. "Мамуля! Ти у нас зірка! Ти унікальна й неповторна! Ти молода й весела! Ти професіонал із великої літери, педагог і наставник! По всьому світу твої студенти створили унікальні творчі колективи! Ти вмієш надихати і заряджати особливою творчою енергією! Люблю тебе! З ювілеєм! Тільки здоров'я", — підписала знімок її дочка.

Зять Поривай, Сергій Глушко, більш відомий під псевдонімом "Тарзан", побажав їй щастя та здоров'я.

Нагадаємо, Людмила Поривай — заслужена артистка України та заслужена діячка культури Української РСР. За часів Радянського Союзу вона була диригенткою хорової капели "Світоч", професоркою Київського інституту культури.

[ + – ] Людмила Поривай в юності

Перший чоловік — Володимир Поривай — був хормейстером академічного хору в Будинку вчителя, помер у 1993 році.

[ + – ] Людмила Поривай та Ігор Ельперін/Усі фото: Instagram mama_luda_star

Вдруге Людмила Поривай вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Ельперіна, емігранта першої хвилі, власника одного з перших російських ресторанів у Майамі. Там вона зараз і проживає, по сусідству з Анжелікою Варум і матір'ю Ігоря Крутого.