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Мама співачки Наташі Корольової відсвяткувала 75-річчя в короні та рожевому міні

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Людмила Поривай, мама Наташі Корольової
Фото: Instagram mama_luda_star | Instagram mama_luda_star

Людмила Поривай зараз проживає в Майамі разом із другим чоловіком.

Сьогодні, 12 лютого день народження святкує мати відомої співачки Наташі Корольової. І 75-річчя Людмила Поривай відсвяткувала вельми оригінально — фотосесією в рожевій міні-сукні та короні. Про це пише MK.

Шанувальники в коментарях розділилися на два табори, одні були захоплені сміливістю поважної пані, інші вважали, що їй варто було виглядати більш відповідне віку.

Людмила Поривай
Людмила Поривай

Наташа Корольова написала, що її мама неповторна. "Мамуля! Ти у нас зірка! Ти унікальна й неповторна! Ти молода й весела! Ти професіонал із великої літери, педагог і наставник! По всьому світу твої студенти створили унікальні творчі колективи! Ти вмієш надихати і заряджати особливою творчою енергією! Люблю тебе! З ювілеєм! Тільки здоров'я", — підписала знімок її дочка.

Зять Поривай, Сергій Глушко, більш відомий під псевдонімом "Тарзан", побажав їй щастя та здоров'я.

Нагадаємо, Людмила Поривай — заслужена артистка України та заслужена діячка культури Української РСР. За часів Радянського Союзу вона була диригенткою хорової капели "Світоч", професоркою Київського інституту культури.

Людмила Поривай
Людмила Поривай в юності

Перший чоловік — Володимир Поривай — був хормейстером академічного хору в Будинку вчителя, помер у 1993 році.

Людмила Поривай і Ігор Ельперін
Людмила Поривай та Ігор Ельперін/Усі фото: Instagram mama_luda_star

Вдруге Людмила Поривай вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Ельперіна, емігранта першої хвилі, власника одного з перших російських ресторанів у Майамі. Там вона зараз і проживає, по сусідству з Анжелікою Варум і матір'ю Ігоря Крутого.