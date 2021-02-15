Ники Минаж потеряла отца в ДТП

У певицы были очень непростые отношения с отцом, но именно благодаря трудностям она добилась мирового успеха.

Отец 38-летней американской актрисы и певицы Ники Минаж Роберт Мараж погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Нью-Йорке, сообщает TMZ.

Трагедия произошла еще в пятницу, 12 февраля, но широко о ней стало известно только сейчас.

По информации журналистов, авария произошла пересечении Рослин-роуд и Рафф-авеню около 18.00 по местному времени (около часа ночи – по киевскому). Водитель на большой скорости сбил Маража и скрылся с места преступления.

64-летнего пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу, однако все попытки врачей спасти его оказались безуспешными, и мужчина скончался.

Сейчас полиция мегаполиса ищет виновника ДТП, однако поиски усложняются тем, что свидетели дают разное описание автомобиля.

Представитель Ники Минаж подтвердил информацию о смерти ее родственника, однако сама исполнительница информацию никак не комментирует.

Как сообщают СМИ, у Ники были очень непростые отношения с отцом. Все детство он, любивший наркотики и выпивку, издевался над своей женой, а в одном из своих интервью артистка даже признавалась, что хотела убить отца, когда росла.

"Я хотела убить его. Раньше я хотела, чтобы он был мертв. Мы боялись за жизнь моей матери, потому что всякий раз, когда у него случался настоящий взрыв, он угрожал убить ее", – рассказала она, добавив, что мужчина чуть не сжег их дом в Нью-Йорке, внутри которого была мать артистки. Кроме того, ради наркотиков он выносил все из дома, чтобы продать и купить очередную дозу.

В интервью Rolling Stone в 2010 году Минаж призналась, что искала утешение в вере:

"Когда я впервые приехала в Америку, я заходила в свою комнату, становилась на колени у изножья кровати и молилась, чтобы Бог сделал меня богатой, чтобы я могла заботиться о своей матери, потому что мне всегда казалось, что если я буду заботиться о ней, ей не придется оставаться с моим отцом. Мы совершенно не хотели, чтобы он был рядом, поэтому мне всегда казалось, что богатство изменит все, и это всегда меня толкало вперед".

Последние несколько месяцев для звезды стали очень непростыми, а взлеты чередовались с трагедиями. Так, за четыре месяца до смерти отца у Ники и ее мужа Кеннета Петти родился первенец, которого муж и жена очень ждали.

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Однако вскоре после счастливого события в семье случилась беда: в январе прошлого года брата Ники, Джелани Маража, приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 11-летнего ребенка.

Согласно Chart Data, в феврале 2019 года Ники Минаж стала первой женщиной-рэпером, которая продала более 100 миллионов альбомов и синглов, а в марте 2020 года ее собственный капитал превысил 100 миллионов долларов, что сделало ее самой богатой женщиной-рэпером в истории музыки.

Напомним, Ники Минаж очень оригинально объявила о своей беременности. Певица разместила несколько снимков в соцсети, на которых она позирует в откровенном цветастом бикини, ярких париках, чулках и в туфлях на очень высокой платформе.