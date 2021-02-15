Нікі Мінаж втратила батька в ДТП

У співачки були дуже непрості відносини з батьком, але саме завдяки труднощам вона домоглася світового успіху.

Батько 38-річної американської акторки і співачки Нікі Мінаж Роберт Мараж загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Нью-Йорку, повідомляє TMZ.

Трагедія сталася ще в п'ятницю, 12 лютого, але широкому загалу про неї стало відомо тільки зараз.

За інформацією журналістів, аварія сталася перетині Рослін-роуд і Рафф-авеню приблизно о 18:00 за місцевим часом (майже години ночі — за київським). Водій на великій швидкості збив Маража та зник із місця злочину.

64-річного потерпілого в критичному стані доставили до лікарні, проте всі спроби лікарів врятувати його не мали успіху, і чоловік помер.

Зараз поліція мегаполісу шукає винуватця ДТП, проте пошуки ускладнюються тим, що свідки дають різний опис автомобіля.

Представник Нікі Мінаж підтвердив інформацію про смерть її родича, проте сама виконавиця інформацію ніяк не коментує.

Як повідомляють ЗМІ, у Ніки були дуже непрості відносини з батьком. Все дитинство він, любитель наркотиків і випивки, знущався над своєю дружиною, а в одному зі своїх інтерв'ю артистка навіть зізнавалася, що хотіла вбити батька, коли росла.

"Я хотіла вбити його. Раніше я хотіла, щоб він був мертвий. Ми боялися за життя моєї матері, бо щоразу, коли у нього траплявся справжній вибух, він погрожував вбити її", — розповіла вона, додавши, що чоловік мало не спалив їх будинок у Нью-Йорку, усередині якого була мати артистки. Крім того, заради наркотиків він виносив все з дому, щоб продати та купити чергову дозу.

В інтерв'ю Rolling Stone у 2010 році Мінаж зізналася, що шукала розраду у вірі:

"Коли я вперше приїхала в Америку, я заходила в свою кімнату, ставала на коліна у підніжжя ліжка і молилася, щоб Бог зробив мене багатою, щоб я могла піклуватися про свою матір, тому що мені завжди здавалося, що якщо я буду піклуватися про неї, їй не доведеться залишатися з моїм батьком. Ми абсолютно не хотіли, щоб він був поруч, тому мені завжди здавалося, що багатство змінить все, і це завжди мене штовхало вперед".

Останні кілька місяців для зірки стали дуже непростими, а злети чергувалися з трагедіями. Так, за чотири місяці до смерті батька у Ніки та її чоловіка Кеннета Петті народився первісток, якого чоловік і дружина дуже чекали.

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Однак незабаром після щасливої події в родині трапилася біда: у січні минулого року брата Ніки, Джелані Маража, засудили до довічного ув'язнення за згвалтування 11-річної дитини.

Згідно з Chart Data, у лютому 2019 року Нікі Мінаж стала першою жінкою-репером, яка продала більше 100 мільйонів альбомів і синглів, а в березні 2020 роки її власний капітал перевищив 100 мільйонів доларів, що зробило її найбагатшою жінкою-репером в історії музики.

Нагадаємо, Нікі Мінаж дуже оригінально оголосила про свою вагітність. Співачка розмістила кілька знімків у соцмережі, на яких вона позує у відвертому квітчастому бікіні, яскравих перуках, панчохах і в туфлях на дуже високій платформі.