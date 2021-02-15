Капсула времени из 60-х: в Калифорнии продают имение Фрэнка Синатры

Именно в этом уединенном поместье знаменитый певец проводил свои знаменитые вечеринки и прятался от любопытных глаз

В Калифорнии, США, продается имение легендарного исполнителя Фрэнка Синатры, названное в честь его героя из оскароносного фильма 1953 года "Отсюда в вечность". Имение Маджио осталось практически нетронутым с 1960-х годов. Об этом пишет Daily Mail.

Дом был построен архитектором Россом Паттоном, который учел все пожелания известного исполнителя, в 1967 году. В частности, Синатра, увлекавшийся кулинарией, сам спроектировал кухню. Имение занимает площадь в десять акров и находится всего в нескольких часах езды от Лас-Вегаса.

Гостей Синатры на его знаменитые вечеринки доставляли сюда вертолетом, потому как самостоятельно найти уединенное поместье было нелегко.

Синатра прожил здесь 12 лет. Также он владел недвижимостью на Манхэттене и в Палм-Спрингс, однако вилла Маджио оставалась его любимым "убежищем".

Потом он подарил его университету Лойола Мэримаунт, который затем продал ее в 1989 году за 1,4 миллиона долларов. Причины такой щедрости никому неизвестны, но в итоге Синатра получил от университета докторскую степень.

Имение несколько раз меняло владельцев, однако все они относились к нему бережно, внося лишь незначительные изменения, так что можно сказать, что Маджио осталась в практически первозданном виде.

[ + – ] Все фото: MLS

Теперь поклонники творчества Синатры могут приобрести его имение за скромные 4,25 миллионов долларов.

Риэлторы сообщают, что с террас открывается потрясающий вид на "огни долины, закаты и восходы".