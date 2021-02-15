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Капсула времени из 60-х: в Калифорнии продают имение Фрэнка Синатры

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фрэнкс синатра, имение, поместье, вилла маджио
Фото: Life | Фрэнк Синатра на Вилле Маджио

Именно в этом уединенном поместье знаменитый певец проводил свои знаменитые вечеринки и прятался от любопытных глаз

В Калифорнии, США, продается имение легендарного исполнителя Фрэнка Синатры, названное в честь его героя из оскароносного фильма 1953 года "Отсюда в вечность". Имение Маджио осталось практически нетронутым с 1960-х годов. Об этом пишет Daily Mail.

Дом был построен архитектором Россом Паттоном, который учел все пожелания известного исполнителя, в 1967 году. В частности, Синатра, увлекавшийся кулинарией, сам спроектировал кухню. Имение занимает площадь в десять акров и находится всего в нескольких часах езды от Лас-Вегаса.

фрэнкс синатра, имение, поместье, вилла маджио
фрэнкс синатра, имение, поместье, вилла маджио

Гостей Синатры на его знаменитые вечеринки доставляли сюда вертолетом, потому как самостоятельно найти уединенное поместье было нелегко.

Синатра прожил здесь 12 лет. Также он владел недвижимостью на Манхэттене и в Палм-Спрингс, однако вилла Маджио оставалась его любимым "убежищем".

фрэнкс синатра, имение, поместье, вилла маджио

Потом он подарил его университету Лойола Мэримаунт, который затем продал ее в 1989 году за 1,4 миллиона долларов. Причины такой щедрости никому неизвестны, но в итоге Синатра получил от университета докторскую степень.

Имение несколько раз меняло владельцев, однако все они относились к нему бережно, внося лишь незначительные изменения, так что можно сказать, что Маджио осталась в практически первозданном виде.

фрэнкс синатра, имение, поместье, вилла маджио
фрэнкс синатра, имение, поместье, вилла маджио
Все фото: MLS

Теперь поклонники творчества Синатры могут приобрести его имение за скромные 4,25 миллионов долларов.

Риэлторы сообщают, что с террас открывается потрясающий вид на "огни долины, закаты и восходы".