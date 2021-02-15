Капсула часу із 60-х: в Каліфорнії продають маєток Френка Сінатри

Саме в цьому відокремленому маєтку знаменитий співак проводив свої знамениті вечірки і ховався від допитливих очей.

У Каліфорнії, США, продається маєток легендарного виконавця Френка Сінатри, названого на честь його героя з оскароносного фільму 1953 года "Звідси у вічність". Маєток Маджіо залишився практично незмінним із 1960-х років. Про це пише Daily Mail.

Будинок був побудований архітектором Россом Паттоном, який врахував усі побажання відомого виконавця, у 1967 році. Зокрема, Сінатра, який захоплювався кулінарією, самостійно спроектував кухню. Маєток займає площу в десять акрів і знаходиться всього в декількох годинах їзди від Лас-Вегаса.

Гостей Сінатри на його знамениті вечірки доставляли сюди вертольотом, оскільки самостійно знайти відокремлений маєток було нелегко.

Сінатра прожив тут 12 років. Також він володів нерухомістю на Манхеттені та в Палм-Спрінгс, однак вілла Маджіо залишалася його улюбленим "притулком".

Потім він подарував його університету Лойола Мерімаунт, який потім продав її в 1989 році за 1,4 мільйони доларів. Причини такої щедрості нікому невідомі, але зрештою Сінатра отримав від університету докторську ступінь.

Маєток кілька разів змінював власників, проте всі вони ставилися до нього дбайливо, вносячи лише незначні зміни, тож можна сказати, що Маджіо залишився в практично первозданному вигляді.

[ + – ] Всі фото: MLS

Тепер шанувальники творчості Сінатри можуть придбати його маєток за скромні 4,25 мільйонів доларів.

Ріелтори повідомляють, що з терас відкривається приголомшливий краєвид на "вогні долини, заходи й сходи".