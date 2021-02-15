Траурные украшения королевы Виктории с волосами ее дочери продадут на аукционе

Принцесса Алиса скончалась в 35 лет от дифтерии и украшения были заказаны королевой в память о ней

Медальон, брошь и подвески, которые королева Виктория заказала в память о своей умершей дочери Алисе, продадут на аукционе. В соответствии с традицией Викторианской эпохи, некоторые из этих памятных украшений содержат волосы принцессы. Об этом пишет Daily Mail.

Украшения была переданы потомками принцессы Алисы ее праправнучке Патриции Нэтчбулл, второй графине Маунтбеттен, которая умерла в 2017 году. Ее имущество будет выставлено на аукцион Sothebyʼs в следующем месяце.

Дэвид Макдональд, специалист Sothebyʼs и глава отдела продаж на аукционе, сказал, что украшения изготовлены из оникса, агата и бриллиантов, и их оценочная стоимость не слишком высока, однако эти украшения имеют прямое отношение к королеве Виктории, правившей Великобританией и колониями более 63 лет и это может вызвать интерес коллекционеров.

[ + – ] Траурный медальон с прядью волос принцессы Алисы

[ + – ] Траурный медальон с миниатюрой принцессы Алисы

К тому же, вещи из королевской семьи весьма нечасто оказываются на аукционах.

"Они очень биографические. Вы думаете о Виктории, и вы думаете о сокровищах короны, однако эти драгоценности намного интимнее, их ценность не огромных камнях. Их ценность заключается в глубоко личном выражении потери и любви", — отметил Макдональд. И рассказал, что украшения хранились в шкатулке и потомки Патриции Нэтчбулл даже не знали, какая интересная и грустная история их сопровождает. Тот факт, что они принадлежали королеве, выяснилось во время подготовки к аукциону.

[ + – ] Траурный медальон с прядью волос принцессы Алисы

Принцесса Алиса была третьим ребенком королевы Виктории и принца Альберта. Всего, напомним, у королевы было девять детей.

Алиса вышла замуж за немецкого принца Людвига — наследника великого герцога Гессенского и получила титул великой герцогини Гессенской. В браке родилось семеро детей, среди них российская императрица Александра Федоровна, супруга Николая II. Внуком Алисы по женской линии был последний вице-король Индии, а правнуком — Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский, супруг правящей британской королевы Елизаветы II.

[ + – ] Принцесса Алиса с супругом и детьми

Алиса активно покровительствовала женщинам и проявляла интерес к сестринскому делу, в частности к работе Флоренс Найтингейл. Когда Гессенское герцогство вступило в Австро-прусскую войну и Дармштадт заполонили раненые, беременная Алиса посвятила большую часть своего времени управлению полевыми госпиталями. Одна из организаций, основанных ею — "Женская гильдия принцессы Алисы" — принимала на себя большую часть повседневной работы военных госпиталей страны. В последние месяцы 1878 года гессенский двор поразила эпидемия дифтерии: среди заболевших оказалась почти вся герцогская семья. Алиса ухаживала за своими больными детьми и в итоге сама оказалась смертельно больна. Алиса стала первым умершим ребёнком королевы Виктории и первой из троих детей, которые скончались в правление матери.