Жалобні прикраси королеви Вікторії з волоссям її дочки продадуть на аукціоні

Принцеса Аліса померла в 35 років від дифтерії, і прикраси були замовлені королевою в пам'ять про неї

Медальйон, брошка і кулони, які королева Вікторія замовила в пам'ять про свою померлу дочку Алісу, продадуть на аукціоні. Відповідно до традиції Вікторіанської епохи, деякі з цих пам'ятних прикрас містять волосся принцеси. Про це пише Daily Mail.

Прикраси була передані нащадками принцеси Аліси її праправнучці Патриції Нетчбулл, інші графині Маунтбеттен, яка померла у 2017 році. Її майно буде виставлено на аукціон Sotheby's наступного місяця.

Девід Макдональд, фахівець Sotheby's і голова відділу продажів на аукціоні, сказав, що прикраси виготовлені з оніксу, агату і діамантів, і їхня оцінна вартість не надто висока, проте ці прикраси мають пряме відношення до королеви Вікторії, яка правила Великою Британією та колоніями понад 63 років і це може викликати інтерес колекціонерів.

[ + – ] Траурний медальйон з пасмом волосся принцеси Аліси

[ + – ] Траурний медальйон з мініатюрою принцеси Аліси

До того ж, речі з королівської сім'ї досить нечасто виявляються на аукціонах.

"Вони дуже біографічні. Ви думаєте про Вікторію, і ви думаєте про скарби корони, проте ці коштовності набагато інтимніші, їхня цінність не у величезних каменях. Їхня цінність полягає в глибоко особистому вираженні втрати і любові", — зазначив Макдональд. І розповів, що прикраси зберігалися в скриньці і нащадки Патриції Нетчбулл навіть не знали, яка цікава і сумна історія їх супроводжує. Той факт, що вони належали королеві, з'ясувався під час підготовки до аукціону.

[ + – ] Траурний медальйон з пасмом волосся принцеси Аліси

Принцеса Аліса була третьою дитиною королеви Вікторії і принца Альберта. Усього, нагадаємо, у королеви було дев'ять дітей.

Аліса вийшла заміж за німецького принца Людвіга — спадкоємця великого герцога Гессенського і отримала титул великої герцогині Гессенської. У шлюбі народилося семеро дітей, серед них російська імператриця Олександра Федорівна, дружина Миколи II. Онуком Аліси по жіночій лінії був останній віце-король Індії, а правнуком — Філіп Маунтбеттен, герцог Единбурзький, чоловік правлячої британської королеви Єлизавети II.

[ + – ] Принцеса Аліса з чоловіком і дітьми

Аліса активно захищала жінок і проявляла інтерес до сестринської справи, зокрема до роботи Флоренс Найтінгейл. Коли Гессенське герцогство вступило в Австро-прусську війну і Дармштадт заполонили поранені, вагітна Аліса присвятила більшу частину свого часу управлінню польовими госпіталями. Одна з організацій, заснованих нею — "Жіноча гільдія принцеси Аліси" — приймала на себе більшу частину повсякденної роботи військових госпіталів країни. В останні місяці 1878 року гессенський двір вразила епідемія дифтерії: серед хворих опинилася майже вся герцогська сім'я. Аліса доглядала за своїми хворими дітьми та в підсумку сама виявилася смертельно хвора. Аліса стала першою померлою дитиною королеви Вікторії і першою з трьох дітей, які померли в правління матері.