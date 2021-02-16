Все жанры, кроме скучного. Подборка отличных сериалов на любой вкус

В новой подборке Focus.ua собраны отличные сериалы, которые определенно стоит посмотреть.

Когда погода не располагает к прогулкам и поездкам, особенно приятно проводить вечера дома за просмотром чего-нибудь интересного. И если кажется, что пережив два локдауна разной длительности, вы уже успели ознакомиться со всеми относительно свежими сериалами, заслуживающими внимания и доступными онлайн, мы вас в этом разубедим.

Парки и зоны отдыха

Эта многосерийная комедия, хоть и повествует об американских реалиях, точно будет понятна и близка украинскому зрителю. Речь идет о работе местной администрации в провинциальном городе, и очень многие повороты сюжета коротко можно описать фразой: "Хотели как лучше, получилось как всегда".

Место действия – вымышленный городок Пауни в штате Индиана. У начальника городского управления парков и зон отдыха есть амбициозная и энергичная заместительница Лесли Ноуп, одна из тех девушек, о которых говорят "ей больше всех надо". Лесли играет красавица Эми Полер, обладательница "Золотого глобуса" и "Эмми". Ее энтузиазм встречает серьезные преграды – бюрократию, инертность коллег и коммерческие интересы застройщиков.

[ + – ] Сериал "Парки и зоны отдыха" - лучшие моменты

Новый папа

Неидеализированное изображение папы римского в кино давно уже не табу. Утверждением о том, что глава католической церкви – далеко не ангел, сегодня никого не удивишь. Однако, наблюдать за жизненными перипетиями одного из самых влиятельных людей на земле все еще невероятно интересно. Особенно, если изложением истории занялся Паоло Соррентино – режиссер и сценарист, постоянный участник Каннского фестиваля, обладатель нескольких премий в категории "Лучший европейских фильм года".

"Новый папа" — продолжение драматического сериала "Молодой папа", выпущенного в 2016 году. Здесь тоже играет великолепный Джуд Лоу. Это тот редкий случай, когда продолжение оказалось даже лучше первой части, не в последнюю очередь потому в кадре появилась еще одна звезда первой величины. Роль новоизбранного понтифика исполняет не кто-нибудь, а Джон Малкович.

[ + – ] Сериал "Новый папа" - трейлер

Волшебники

Шоу, созданное по мотивам одноименного романа Льва Гроссмана, особенно полюбилось подросткам. Не удивительно, действия разворачиваются сперва в школе, затем в академии. К тому же многие персонажи обладают суперспособностями. Словом, в сериале есть все для того, чтобы привлечь молодежную аудиторию. Однако взрослый зритель тоже найдет в "Волшебниках" немало интересного. Гроссман – довольно известный в США литературный критик и один из ведущих авторов легендарного журнала Time – наделил своих персонажей очень яркими и многогранными характерами. Команда исполнительных продюсеров постаралась сохранить уникальность этих образов в телевизионной версии. Кое-что, конечно, упростили, но в целом получилось очень занимательно.

[ + – ] Волшебники (Чародеи) - трейлер 1 сезона

Люпен

Одно из достоинств этой захватывающей многосерийной истории заключается в том, что она сочетает в себе черты разных жанров. Здесь есть и драма, и детектив, и боевик. Пусть название не водит вас в заблуждение, не ищите в главном герое – Ассане Диопе – сходства с центральным персонажем романов и новелл Мориса Леблана о "джентльмене-грабителе" Арсене Люпене.

Диоп – порождение современного мира. В 1864 – 1941 годах, когда Леблан писал свои книги, таких, как Ассан, попросту не существовало. Создатели сериала Джордж Кей и Франсуа Узан перенесли аферы Люпена в реалии XXI века, и детективная составляющая сюжета заиграла новыми красками. Кроме того, добавились новые мотивы социальной несправедливости, характерные именно для наших дней.

[ + – ] Сериал "Люпен" - трейлер

Благие знамения

Если литературной основой для фильма служит произведение Терри Прачетта и Нила Геймана, жди тонкой иронии, изящного цинизма, очень ярких, даже гротескных персонажей и совершенно непредсказуемых поворотов сюжета. Трудно сказать кто из двух главных героев этого британо – американского мини-сериала обаятельнее, демон Кроули, которого играет Дэвид Теннант или ангел Азирафель в исполнении Майкла Шина. Оба они, не смотря на свое внеземное происхождение, прекрасно чувствуют себя в нашем бренном мире и совершенно не заинтересованы в конце света. Перспектива пришествия антихриста и финальной битвы между Раем и Адом совершенно не радует ни Кроули ни Азирафеля, так что они готовы сделать все возможное и невозможное для сохранения привычного земного статус-кво.

[ + – ] Сериал "Благие знамения" - трейлер

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