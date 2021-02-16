Усі жанри, крім нудного. Підбірка відмінних серіалів на будь-який смак
У новій збірці Focus.ua зібрані відмінні серіали, які безперечно варто подивитися.
Коли погода не сприяє прогулянкам та поїздкам, особливо приємно проводити вечори вдома за переглядом чогось цікавого. І якщо здається, що переживши два локдауни різної тривалості, ви вже встигли ознайомитися з усіма відносно свіжими серіалами, які заслуговують на увагу і доступні онлайн, ми переконаємо вас у протилежному.
Парки та зони відпочинку
Ця багатосерійна комедія, хоч і оповідає про американських реалії, точно буде зрозуміла і близька українському глядачеві. Йдеться про роботу місцевої адміністрації в провінційному місті, і дуже багато поворотів сюжету коротко можна описати фразою: "Хотіли як краще, вийшло як завжди".
Місце дії — вигадане містечко Пауні у штаті Індіана. У начальника міського управління парків і зон відпочинку є амбітна і енергійна заступниця Леслі Ноуп, одна з тих дівчат, про яких кажуть "їй більше всіх треба". Леслі грає красуня Емі Полер, володарка "Золотого глобуса" та "Еммі". Її ентузіазм зустрічає серйозні перешкоди — бюрократію, інертність колег та комерційні інтереси забудовників.
Новий папа
Неідеалізоване зображення Папи Римського в кіно давно вже не табу. Твердженням про те, що голова католицької церкви — далеко не ангел, сьогодні нікого не здивуєш. Однак, спостерігати за життєвими перипетіями одного з найвпливовіших людей на землі все ще неймовірно цікаво. Особливо, якщо викладом історії зайнявся Паоло Соррентіно — режисер та сценарист, постійний учасник Каннського фестивалю, володар кількох премій в категорії "Кращий європейський фільм року".
"Новий папа" — продовження драматичного серіалу "Молодий папа", випущеного у 2016 році. Тут теж грає чудовий Джуд Лоу. Це той рідкісний випадок, коли продовження виявилося навіть краще першої частини, не в останню чергу через те, що в кадрі зʼявилася ще одна зірка першої величини. Роль новообраного понтифіка виконує не хто-небудь, а Джон Малкович.
Чарівники
Шоу, створене за мотивами однойменного роману Льва Гроссмана, особливо полюбилося підліткам. Тож не дивно, дії розгортаються спершу в школі, потім в академії. До того ж багато персонажів мають суперздібності. Загалом, у серіалі є все для того, щоб залучити молодіжну аудиторію. Однак дорослий глядач теж знайде в "Чарівниках" чимало цікавого. Гроссман — досить відомий в США літературний критик і один з провідних авторів легендарного журналу Time — наділив своїх персонажів дуже яскравими і багатогранними характерами. Команда виконавчих продюсерів постаралася зберегти унікальність цих образів у телевізійній версії. Дещо, звичайно, спростили, але загалом вийшло дуже цікаво.
Люпен
Одна з переваг цієї захоплюючої багатосерійної історії полягає у тому, що вона поєднує в собі риси різних жанрів. Тут є і драма, і детектив, і бойовик. Нехай назва не водить вас в оману, не шукайте в головному герої — Асані Діопі — подібності з центральним персонажем романів і новел Моріса Леблана про "джентльмена-грабіжника" Арсена Люпена.
Діоп — породження сучасного світу. У 1864 — 1941 роках, коли Леблан писав свої книги, таких, як Асан, просто не існувало. Творці серіалу Джордж Кей і Франсуа Узан перенесли афери Люпена в реалії XXI століття, і детективна складова сюжету заграла новими фарбами. Крім того, додалися нові мотиви соціальної несправедливості, характерні саме для наших днів.
Добрі знамення
Якщо літературною основою для фільму служить твір Террі Прачетта і Ніла Геймана, чекай тонкої іронії, витонченого цинізму, дуже яскравих, навіть гротескних персонажів і зовсім непередбачуваних поворотів сюжету. Важко сказати хто з двох головних героїв цього британо-американського міні-серіалу чарівніше, демон Кроулі, якого грає Девід Теннант або ангел Азірафель у виконанні Майкла Шина. Обидва вони, незважаючи на своє позаземне походження, прекрасно почувають себе в нашому тлінному світі і зовсім не зацікавлені у кінці світу. Перспектива пришестя антихриста і фінальної битви між раєм і пеклом абсолютно не радує ні Кроулі ні Азірафеля, тому вони готові зробити все можливе і неможливе для збереження звичного земного статус-кво.
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|Назва
|Рейтинг IMDB.com
|Жанр
|Країна-виробник
|Паперовий дім
|8.3/10
|Детектив, екшн
|Іспанія
|Нічия земля
|7.6/10
|Військава драма, триллер
|Бельгія, Ізраїль, Франція
|Академія Амбрелла
|8.0/10
|Екшн, комедія, пригоди
|США
|Усі істоти: великі та малі
|8.4/10
|Сімейна комедія
|Великобританія
|Хлопаки
|8.7/10
|Кримінальная комедія, екшн
|США
|Персона
|Драма
|Південна Корея
|Ейфорія
|8.4/10
|Драма
|США
|Ідеальний хлопець
|Мелодрама, фантастика
|Японія
|Без копійки
|8.3/10
|Комедія, драма
|США