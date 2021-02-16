ТОП-3 пары женских кроссовок для трендовых street style-образов на каждый день

Комфорт никогда не выходит из моды, поэтому приобретение кроссовок – всегда хорошая идея. Они станут идеальным дополнением разнообразных casual-луков. Рассказываем далее о том, как выбрать кроссовки, и показываем три модели, без которых не обойтись современной моднице.

Вариантов классных и модных кроссовок, которые будут актуальными в 2021 году, множество. Выбрать и купить кроссовки можно по ссылке. Главные тренды грядущего сезона:

Базовые расцветки: белая, черная, бежевая.

Наряду с однотонными популярны модели, украшенные надписями, логотипами, принтом или дополненные цветными вставками.

Массивные формы, возможно наличие платформы.

Стилистика 80-х годов.

Выбор №1: чистые формы и ничего лишнего

Если вы ищете базовую обувь, остановите свой выбор на однотонной модели без декора. Кроссовки на массивной подошве – удобные и привлекательные. Классический дизайн никогда не выйдет из моды, а универсальная расцветка (например, белоснежная) позволит сочетать их с одеждой любых цветовых гамм. Такая пара будет отлично смотреться с джинсами, шортами, юбками разной длины, брюками, в общем – абсолютно со всем!

Выбор №2: элегантные и современные

Если вы ищете более оригинальный вариант, обратите внимание на декор. К примеру, классическую форму может «освежить» затейливая расцветка в виде контрастной надписи. Такая модель будто находиться на грани спортивного и кэжуал-стилей. Они будут гармонично сочетаться с леггинсами, спортивными костюмами, джинсами или брюками. Они выглядят круто, подарят комфорт и станут идеальной парой на каждый день.

Выбор №3: дерзкие и игривые

Для красочных и сочных аутфитов просто необходима пара ярких кроссовок. Самая популярная модель – с цветными вставками и белой основой. Их легко сочетать с чем угодно, от джинсов с бомбером осенью до платьев с тренчем весной и летом. Пастельные оттенки добавят мечтательности и легкости вашим образам.

Когда дело доходит до выбора обуви, которую стоит купить, мы обращаем внимание на несколько ключевых элементов: стильный дизайн, качественные материалы и идеальную посадку. Для повседневной интенсивной носки важные показатели, которой должна обладать обувь: амортизирующие свойства, сцепление, легкость и гибкость обуви, прочность, устойчивость к износу, а также воздухопроницаемость.

Стоит отметить, что вообще вариантов классификации очень много, кроссовки могут быть:

Кожаными, замшевыми, тканевыми, сетчатыми.

Летними, зимними, демисезонными.

Однотонными или принтованными, яркими или нейтральными.

С абсолютно плоской или утолщенной подошвой.

Короткими или с завышенным голенищем (хайтопы).

В интернет-магазине Miraton вы найдете наши и лучшие оригинальные товары производства всемирно известных брендов, таких как Lacoste, Adidas, Nike, New Balance, Reebok, Puma, Trussardi, Versace и многих других. Вся продукция сопровождается гарантией, а цены приятно удивят каждого покупателя. Онлайн-шоппинг с fashion-маркетом «Миратон» – это выгодно, надежно и просто.