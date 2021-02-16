ТОП-3 пари жіночих кросівок для трендових street style-образів на кожен день

Комфорт ніколи не виходить з моди, тому купівля кросівок — завжди хороша ідея. Вони стануть ідеальним доповненням різноманітних casual-луків. Розповідаємо далі про те, як обрати кросівки, і показуємо три моделі, без яких не обійтися сучасній модниці.

Варіантів класних і модних кросівок, які будуть актуальними в 2021 році, безліч. Обрати й купити кросівки можна за посиланням. Головні тренди майбутнього сезону:

Базові кольори: білий, чорний, бежевий.

Поряд з однотонними популярні моделі, прикрашені написами, логотипами, принтом або доповнені кольоровими вставками.

Масивні форми, можлива наявність платформи.

Стилістика 80-х років.

Вибір №1: чисті форми і нічого зайвого

Якщо ви шукаєте базове взуття, зупиніть свій вибір на однотонній моделі без декору. Кросівки на масивній підошві — зручні та привабливі. Класичний дизайн ніколи не вийде з моди, а універсальне забарвлення (наприклад, білосніжне) дозволить поєднувати їх з одягом будь-яких кольорових гам. Така пара пасуватиме до джинс, шорт, спідниць різної довжини, брюк, загалом — абсолютно з усім!

Вибір №2: елегантні та сучасні

Якщо ви шукаєте більш оригінальний варіант, зверніть увагу на декор. Наприклад, класичну форму може «освіжити» вигадливе забарвлення у вигляді контрастного напису. Така модель ніби стоїть на межі спортивного та кежуал-стилів. Вони гармонійно поєднуватимуться з легінсами, спортивними костюмами, джинсами або брюками. Вони виглядають круто, подарують комфорт і стануть ідеальною парою на кожен день.

Вибір №3: зухвалі та грайливі

Для барвистих і соковитих аутфітів просто необхідна пара яскравих кросівок. Найпопулярніша модель — із кольоровими вставками та білою основою. Їх легко поєднувати з чим завгодно, від джинсів із бомбером восени до суконь із тренчем навесні та влітку. Пастельні відтінки додадуть мрійливості й легкості вашим образам.

Коли справа доходить до вибору взуття, яке варто купити, ми звертаємо увагу на кілька ключових елементів: стильний дизайн, якісні матеріали та ідеальна посадка. Для повсякденного інтенсивного носіння важливі показники, які повинне мати взуття: амортизуючі властивості, зчеплення, легкість і гнучкість взуття, міцність, стійкість до зношування, а також повітропроникність.

Варто зазначити, що взагалі варіантів класифікації дуже багато, кросівки можуть бути:

Шкіряними, замшевими, тканинними, сітчастими.

Літніми, зимовими, демісезонними.

Однотонними або з принтом, яскравими або нейтральними.

З абсолютно плоскою або потовщеною підошвою.

Короткими або із завищеною халявою (хайтопи).

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