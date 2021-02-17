Букмекеры назвали самые вероятные имена для первенца принцессы Евгении

Мальчика могут назвать в честь одного из прадедов.

Принцесса Евгения и ее муж, бизнесмен Джек Бруксбанк еще не выбрали имя для своего новорожденного сына, передает Hello.

Первенец пары появился на свет 9 февраля и стал девятым правнуком британской королевы Елизаветы II. По мнению обывателей, супруги уже затянули с именем для сына. Например, герцогине Кембриджской и герцогине Сассекской потребовалось около двух дней, чтобы раскрыть имена своих новорожденных.

Когда дело доходит до выбора детских имен, члены королевской семьи предпочитают придерживаться традиций и часто выбирают то, которое отдает дань уважения другому члену семьи или прошлому предку. Букмекеры делают ставки на имя принца. Среди фаворитов – имена Филипп, Артур и Оливер. Если Евгения решит назвать мальчика Филиппом, это будет знаком уважения к прадедушке, герцогу Эдинбургскому и супругу Елизаветы II.

Издание отмечает, что родители Евгении, принц Эндрю и Сара, официально объявили имя старшей дочери, принцессы Беатрис, почти через две недели после ее рождения в августе 1988 года. Вместе с тем журналисты заподозрили, что новоиспеченная бабушка намекнула на то, как назовут мальчика. Сара Фергюсон опубликовала на Масленицу видео, на котором можно увидеть книгу "Артур Фантастик".

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Не исключено, что вторым именем мальчика может стать Стэмп в честь Стэмпа Бруксбанку, управляющего Банком Англии в середине 18 века.

Молодая мама уже поделилась первым снимком сына. Вскоре после официального объявления 30-летняя Евгения опубликовала очаровательную черно-белую фотографию крупным планом, на которой она и Джек держат руку новорожденого. Принцесса подписала снимок в Instagram тремя смайликами с синими сердечками.

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Напомним, о своей беременности дочь герцога Йорского объявила осенью прошлого года. Принцесса опубликовала свое фото с мужем и снимок детских башмачков. Она отметила, что их первенец родится в 2021 году.