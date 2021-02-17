Букмекеры назвали самые вероятные имена для первенца принцессы Евгении
Мальчика могут назвать в честь одного из прадедов.
Принцесса Евгения и ее муж, бизнесмен Джек Бруксбанк еще не выбрали имя для своего новорожденного сына, передает Hello.
Первенец пары появился на свет 9 февраля и стал девятым правнуком британской королевы Елизаветы II. По мнению обывателей, супруги уже затянули с именем для сына. Например, герцогине Кембриджской и герцогине Сассекской потребовалось около двух дней, чтобы раскрыть имена своих новорожденных.
Когда дело доходит до выбора детских имен, члены королевской семьи предпочитают придерживаться традиций и часто выбирают то, которое отдает дань уважения другому члену семьи или прошлому предку. Букмекеры делают ставки на имя принца. Среди фаворитов – имена Филипп, Артур и Оливер. Если Евгения решит назвать мальчика Филиппом, это будет знаком уважения к прадедушке, герцогу Эдинбургскому и супругу Елизаветы II.
Издание отмечает, что родители Евгении, принц Эндрю и Сара, официально объявили имя старшей дочери, принцессы Беатрис, почти через две недели после ее рождения в августе 1988 года. Вместе с тем журналисты заподозрили, что новоиспеченная бабушка намекнула на то, как назовут мальчика. Сара Фергюсон опубликовала на Масленицу видео, на котором можно увидеть книгу "Артур Фантастик".
Не исключено, что вторым именем мальчика может стать Стэмп в честь Стэмпа Бруксбанку, управляющего Банком Англии в середине 18 века.
Молодая мама уже поделилась первым снимком сына. Вскоре после официального объявления 30-летняя Евгения опубликовала очаровательную черно-белую фотографию крупным планом, на которой она и Джек держат руку новорожденого. Принцесса подписала снимок в Instagram тремя смайликами с синими сердечками.
Напомним, о своей беременности дочь герцога Йорского объявила осенью прошлого года. Принцесса опубликовала свое фото с мужем и снимок детских башмачков. Она отметила, что их первенец родится в 2021 году.