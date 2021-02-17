Букмекери назвали найбільш імовірні імена для первістка принцеси Євгенії
Хлопчика можуть назвати на честь одного з прадідів.
Принцеса Євгенія і її чоловік, бізнесмен Джек Бруксбанк ще не вибрали ім'я для свого новонародженого сина, передає Hello.
Первісток пари з'явився на світ 9 лютого і став дев'ятим правнуком британської королеви Єлизавети II. На думку обивателів, подружжя вже затягнуло з ім'ям для сина. Наприклад, герцогині Кембриджській і герцогині Сассекській знадобилося близько двох днів, щоб розкрити імена своїх новонароджених.
Коли справа доходить до вибору дитячих імен, члени королівської сім'ї вважають за краще дотримуватися традицій і часто вибирають те, яке віддає данину поваги іншому члену сім'ї або давньому предку. Букмекери роблять ставки на ім'я принца. Серед фаворитів — імена Філіп, Артур і Олівер. Якщо Євгенія вирішить назвати хлопчика Філіпом, це буде знаком поваги до прадідуся, герцога Единбурзького і дружини Єлизавети II.
Видання зазначає, що батьки Євгенії, принц Ендрю і Сара, офіційно оголосили ім'я старшої дочки, принцеси Беатріс, майже через два тижні після її народження в серпні 1988 року. Разом з тим журналісти запідозрили, що новоспечена бабуся натякнула на те, як назвуть хлопчика. Сара Фергюсон опублікувала на Масляну відео, на якому можна побачити книгу "Артур Фантастик".
Не виключено, що другим ім'ям хлопчика може стати Стемп на честь Стемпа Бруксбанка, керівника Банку Англії в середині 18 століття.
Молода мама вже поділилася першим знімком сина. Незабаром після офіційного оголошення 30-річна Євгенія опублікувала чарівну чорно-білу фотографію крупним планом, на якій вона і Джек тримають руку новонародженого. Принцеса підписала знімок в Instagram трьома смайликами із синіми сердечками.
Нагадаємо: про свою вагітність дочка герцога Йоркського оголосила восени минулого року. Принцеса опублікувала своє фото з чоловіком і знімок дитячих черевичків. Вона зазначила, що їхній первісток народиться у 2021 році.