Букмекери назвали найбільш імовірні імена для первістка принцеси Євгенії

Хлопчика можуть назвати на честь одного з прадідів.

Принцеса Євгенія і її чоловік, бізнесмен Джек Бруксбанк ще не вибрали ім'я для свого новонародженого сина, передає Hello.

Первісток пари з'явився на світ 9 лютого і став дев'ятим правнуком британської королеви Єлизавети II. На думку обивателів, подружжя вже затягнуло з ім'ям для сина. Наприклад, герцогині Кембриджській і герцогині Сассекській знадобилося близько двох днів, щоб розкрити імена своїх новонароджених.

Коли справа доходить до вибору дитячих імен, члени королівської сім'ї вважають за краще дотримуватися традицій і часто вибирають те, яке віддає данину поваги іншому члену сім'ї або давньому предку. Букмекери роблять ставки на ім'я принца. Серед фаворитів — імена Філіп, Артур і Олівер. Якщо Євгенія вирішить назвати хлопчика Філіпом, це буде знаком поваги до прадідуся, герцога Единбурзького і дружини Єлизавети II.

Видання зазначає, що батьки Євгенії, принц Ендрю і Сара, офіційно оголосили ім'я старшої дочки, принцеси Беатріс, майже через два тижні після її народження в серпні 1988 року. Разом з тим журналісти запідозрили, що новоспечена бабуся натякнула на те, як назвуть хлопчика. Сара Фергюсон опублікувала на Масляну відео, на якому можна побачити книгу "Артур Фантастик".

[ + – ]

Не виключено, що другим ім'ям хлопчика може стати Стемп на честь Стемпа Бруксбанка, керівника Банку Англії в середині 18 століття.

Молода мама вже поділилася першим знімком сина. Незабаром після офіційного оголошення 30-річна Євгенія опублікувала чарівну чорно-білу фотографію крупним планом, на якій вона і Джек тримають руку новонародженого. Принцеса підписала знімок в Instagram трьома смайликами із синіми сердечками.

[ + – ]

Нагадаємо: про свою вагітність дочка герцога Йоркського оголосила восени минулого року. Принцеса опублікувала своє фото з чоловіком і знімок дитячих черевичків. Вона зазначила, що їхній первісток народиться у 2021 році.