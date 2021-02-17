На аукцион выставили домашние тапочки Уинстона Черчилля и его любимый бокал для бренди
Бархатные тапочки британского премьер-министра пустят с молотка уже второй раз после его смерти
На аукционе в британском графстве Сассекс продадут бархатные домашние туфли премьер-министра Уинстона Черчилля и его любимый бокал для виски с монограммой. Об этом пишет Daily Mail.
Причем тапочки пустят с молотка уже второй раз, организаторы аукциона Bellmans Auctioneers шутят, что они "не оказались впору" предыдущему владельцу. Первый раз их продали на аукционе Sothebyʼs 15 июля 1998 года.
Несмотря на то, что тапочки известной фирмы Mayfair, Черчилль носил весьма долго, и даже оказывался запечатленным на фото в них, за них планируют выручить не менее 10 тысяч фунтов.
Биографы упоминают, что хоть Черчилль и любил эти тапочки, но они его несколько раз подводили – пару раз он даже в них падал в своем имении в Чартвелле, в графстве Кент.
Бокал для бренди с монограммой может обойтись новому владельцу в 15 тысяч фунтов. Эксперты отмечают рост интереса к вещам покойного премьер-министра. Так, в декабре за его портфель неизвестный покупатель выложил 20 тысяч фунтов, а картину, изображающую его любимый виски Johnny Walker, которую написал сам Черчилль, продали за миллион фунтов.
И это, несмотря на то, что в Великобритании продолжают критиковать Уинстона Черчилля. Так, в Кембриджском Черчилль-колледже, основанным в 1958 году при активном участии самого премьер-министра, была организована дискуссия о политике, чье имя он носит. По словам участников дискуссии, обсуждавших его наследие, бывший премьер-министр был погружен в "философию белого превосходства", "идеальным воплощением" которой он был. При этом он еще и возглавлял империю, которая была "хуже нацистов".