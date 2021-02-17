На аукцион выставили домашние тапочки Уинстона Черчилля и его любимый бокал для бренди

Бархатные тапочки британского премьер-министра пустят с молотка уже второй раз после его смерти

На аукционе в британском графстве Сассекс продадут бархатные домашние туфли премьер-министра Уинстона Черчилля и его любимый бокал для виски с монограммой. Об этом пишет Daily Mail.

Причем тапочки пустят с молотка уже второй раз, организаторы аукциона Bellmans Auctioneers шутят, что они "не оказались впору" предыдущему владельцу. Первый раз их продали на аукционе Sothebyʼs 15 июля 1998 года.

[ + – ] Тапочки Уинстона Черчилля и его бокал для бренди

[ + – ] Тапочки Уинстона Черчилля

Несмотря на то, что тапочки известной фирмы Mayfair, Черчилль носил весьма долго, и даже оказывался запечатленным на фото в них, за них планируют выручить не менее 10 тысяч фунтов.

[ + – ] Уинстон Черчилль с женой и внуками

Биографы упоминают, что хоть Черчилль и любил эти тапочки, но они его несколько раз подводили – пару раз он даже в них падал в своем имении в Чартвелле, в графстве Кент.

Бокал для бренди с монограммой может обойтись новому владельцу в 15 тысяч фунтов. Эксперты отмечают рост интереса к вещам покойного премьер-министра. Так, в декабре за его портфель неизвестный покупатель выложил 20 тысяч фунтов, а картину, изображающую его любимый виски Johnny Walker, которую написал сам Черчилль, продали за миллион фунтов.

[ + – ] Бокал для бренди с монограммой

И это, несмотря на то, что в Великобритании продолжают критиковать Уинстона Черчилля. Так, в Кембриджском Черчилль-колледже, основанным в 1958 году при активном участии самого премьер-министра, была организована дискуссия о политике, чье имя он носит. По словам участников дискуссии, обсуждавших его наследие, бывший премьер-министр был погружен в "философию белого превосходства", "идеальным воплощением" которой он был. При этом он еще и возглавлял империю, которая была "хуже нацистов".