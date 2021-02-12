В Великобритании продолжают обсуждать "расизм" Уинстона Черчилля

Премьер-министр Великобритании якобы был сторонником превосходства белой расы и возглавлял империю, которая "хуже нацистов".

Кембриджский Черчилль-колледж, основанный в 1958 году при активном участии самого премьер-министра, организовал дискуссию о политике, чье имя он носит. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По словам участников дискуссии, обсуждавших его наследие, бывший премьер-министр был погружен в "философию белого превосходства", "идеальным воплощением" которой он был. При этом он еще и возглавлял империю, которая была "хуже нацистов".

Дискуссию организовала группа, возглавляемая профессором Приямвадой Гопала, подвергшаяся критике в 2020 году за утверждение в социальных сетях, что "жизнь белых не имеет значения … как жизнь белых". Защитники Черчилля к дискуссии не были допущены.

Бывшего премьера обвиняли в расизме и соучастии в Бенгальском голоде, в результате которого погибли три миллиона индийцев.

Говорилось также о том, что Британская империя во времена Черчилля была "морально более бедной", чем Третий Рейх, и что мнение о том, что добродетельная Британия победила государство, ведущее геноцид, является "проблематичным нарративом".

Профессор Кехинде Эндрюс, автор книги "Психоз белизны", сказала, что Черчилль был "идеальным воплощением белого превосходства". По ее словам, эта идеология превосходства доминировала в политике того времени, и в настоящее время она доминирует в постимперской Британии. "Британская империя намного хуже нацистов и просуществовала гораздо дольше", – сделала вывод профессор.

Доктор Оньека Нубиа отметил, что Черчилль в книге "История англоязычных народов" использует язык превосходства белых через завуалированные термины "англоговорящие народы" и "англосаксы".

Доктор Мадхусри Мукерджи утверждала, что премьер-министр рассматривал индийцев как "кроликов", и его политика во многом стала причиной Бенгальского голода 1943 года. Она добавила, что "милитаризм – это ядро ​​британской идентичности", и статуи, посвященные этому, должны быть сняты. "Именно Советы победили нацистов, а американцы победили японцев", – считает Мукерджи.

Историк доктор Зарир Масани написал в Кембриджский колледж перед мероприятием, что его участникам не хватает исторической экспертизы, и что их целью является только очернить Черчилля.

Эндрю Робертс, автор книги "Черчилль: идя с судьбой", охарактеризовал утверждения, прозвучавшие в ходе дискуссии, как "клевету", которая "полностью не соответствует действительности". Он добавил: "Сторонник превосходства белой расы хочет, чтобы с небелыми происходили неприятности. Черчилль же боролся за защиту сотен миллионов небелых в империи".

В Черчилль-колледже заявили, что прошедшее мероприятие было панельной дискуссией, а не дебатами. Оно задумано как одно из серии мероприятий, посвященных наследию Черчилля.

Напомним, летом прошлого года на фоне протестов, которые охватили ряд городов в США и Европе, вспомнили и о "расистских" убеждениях Черчилля. Во время митинга в Лондоне неизвестные написали на памятнике Черчиллю, установленному на Парламент-сквер в центре города, что политик был расистом. После этого в защиту бывшего премьера выступил действующий глава правительства Великобритания Борис Джонсон, который заявил, что подобные обвинения в его адрес несправедливы. Памятник на время закрыли от вандалов.

Американская писательница индийского происхождения Мадхушри Мукерджи в 2010 году в своей книге "Тайная война Черчилля" обвинила Черчилля в причастности к голоду в Индии в годы Второй мировой войны.

Как отмечает автор, после оккупации Японией Бирмы в Индию прекратились поставки бирманского риса. В то же время рисовые поля на западе Индии приспосабливались для выращивания джута, из которого делали мешки для армейских нужд.

Черчилль, как утверждает писательница, отказался предоставить помощь голодавшим, ссылаясь на отсутствие свободных судов. Автор заключает, что в результате его действий в Калькутте и штате Западная Бенгалия от голода погибли более миллиона человек.

Также она утверждает, что Черчилль многократно игнорировал предложения доставить продовольствие в Индию, которые озвучивали Австралия и США, даже когда Соединенные Штаты предложили использовать для этого американские суда.