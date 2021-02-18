Пенелопа Крус снялась для обложки Marie Claire

Актриса не только украсила собой журнал, но и дала интервью, где рассказала о семье и о собственных метаморфозах.

46-летняя испанская актриса и модель Пенелопа Крус, покорившая Голливуд, снялась для обложки греческого версии журнала Marie Claire, поделившись фотографией на своей странице в Instagram.

Она позирует в топе, белой рубашке, завязанной узлом на талии и светлых джинсах. На ней много аксессуаров цвета золота: браслеты, крупные серьги-кольца, кольца на пальцах.

Работал с актрисой тот же испанский фотограф Хави Гордо, который снимал Деву Кассель, дочь Моники Белуччи, для мартовского номера испанского Harperʼs Bazaar.

В интервью, которое Пенелопа дала журналистам издания, она рассказала о том, что изоляция из-за пандемии коронавируса пошла ей на пользу. Она получила возможность больше медитировать, готовить здоровую пищу для мужа, актера Хавьера Бардема, и детей: 10-летнего Лео и семилетней Луны.

Актриса призналась, что научилась не обращать внимание на то, что о ней говорят за ее спиной. Кроме того, актриса подчеркнула, что не верит тем, кто слишком щедр на комплименты к ней, и старается соблюдать с такими людьми дистанцию.

Умение слышать и слушать себя и свои потребности, призналась она, пришло к ней с возрастом. Если в 20 лет Пенелопа была одержима работой, то с годами научилась терпению и любви к себе, поэтому сейчас ценит спокойствие и тишину.

В свои 46 лет Крус состоялась и как модель, и как жена, и достигла успеха в карьере. Она стала первой обладательницей премии «Оскар» среди испанских актеров и актрис. Желание играть в кино пришло к ней в 14-летнем возрасте после просмотра фильма Педро Альмодовара «Свяжи меня». Она настолько была поражена работой режиссера, что даже тайком пробиралась на съемочную площадку, где он работал, и дежурила у его дома. Однако познакомиться с ним она так и не решилась.

[ + – ] Педро Альмодовар и Пенелопа Крус Фото: STYLEINSIDER

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Впервые на экранах Крус появилась в 1991 году, сыграв эпизодическую роль в эротическом сериале "Розовая серия". В кадре ей пришлось полностью раздеться. Такой смелый шаг не остался незамеченным, и вскоре Пенелопу заметили. Ей предложили одну из главных ролей в картине "Хамон, хамон". После выхода фильма начинающую актрису впервые номинировали на ее первую награду – испанскую премию "Гойя". А журнал People назвал ее секс-символом года.

Первой наградой, которую получила Крус, стала премия Spanish Actors Union Award за роль в фильме "Изящная эпоха" (1993).

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Когда Пенелопе исполнилось 25 лет, она перебралась в Нью-Йорк. Там она начала углубленно изучать балет и подтягивать английский. Именно тут сбылась ее юношеская мечта Она не просто познакомилась с Альмодоваром, но и сыграла в двух его картинах: роль второго плана в ленте "Все о моей матери" и главную роль в картине "Женщины сверху". Позже ее стали называть музой режиссера, с которым у нее сложились очень тесные отношения. Позже он неоднократно снимал ее в новых картинах: "Возвращение", "Разомкнутые объятия", "Кожа, в которой я живу" и другие.

В 2008 году за роль второго плана в фильме "Вики Кристина Барселона" Пенелопа получила долгожданный Оскар, а в 2011 году у нее появилась персональная звезда на "Аллее славы" в Голливуде.

Через шесть лет актриса покорила еще одну вершину. Журнал Esquire в ноябрьском выпуске 2014 года назвал ее самой сексуальной женщиной среди живущих на Земле.

Напомним, в 2018 году Пенелопа получила почетный приз французской кинопремии "Сезар".