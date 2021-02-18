Пенелопа Крус знялася для обкладинки Marie Claire

Акторка не тільки прикрасила собою журнал, але і дала інтерв'ю, де розповіла про сім'ю і про власні метаморфози.

46-річна іспанська акторка і модель Пенелопа Крус, яка підкорила Голлівуд, знялася для обкладинки грецької версії журналу Marie Claire, поділившись фотографією на своїй сторінці в Instagram.

Вона позує в топі, білій сорочці, зав'язаній вузлом на талії і світлих джинсах. На ній багато аксесуарів кольору золота: браслети, великі сережки-кільця, кільця на пальцях.

Працював з акторкою той же іспанський фотограф Хаві Гордо, який знімав Діву Кассель, дочку Моніки Белуччі, для березневого номеру іспанського Harper's Bazaar.

В інтерв'ю, яке Пенелопа дала журналістам видання, вона розповіла про те, що ізоляція через пандемію коронавірусу пішла їй на користь. Вона отримала можливість більше медитувати, готувати здорову їжу для чоловіка, актора Хав'єра Бардема, і дітей: 10-річного Лео і семирічної Луни.

Акторка зізналася, що навчилася не звертати увагу на те, що про неї говорять за її спиною. Крім того, акторка підкреслила, що не вірить тим, хто занадто щедрий на компліменти до неї, і намагається дотримуватися з такими людьми дистанції.

Уміння чути і слухати себе і свої потреби, зізналася вона, прийшло до неї з віком. Якщо у 20 років Пенелопа була одержима роботою, то з роками навчилася терпінню і любові до себе, тому наразі цінує спокій і тишу.

У свої 46 років Крус реалізувалася і як модель, і як дружина, і досягла успіху в кар'єрі. Вона стала першою володаркою премії «Оскар» серед іспанських акторів і акторок. Бажання грати в кіно прийшло до неї в 14-річному віці після перегляду фільму Педро Альмодовара «Зв'яжи мене». Вона настільки була вражена роботою режисера, що навіть потайки пробиралася на знімальний майданчик, де він працював, і чергувала біля його будинку. Однак познайомитися з ним вона так і не наважилася.

[ + – ] Педро Альмодовар і Пенелопа Крус Фото: STYLEINSIDER

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Уперше на екранах Крус з'явилася в 1991 році, зігравши епізодичну роль в еротичному серіалі "Рожева серія". У кадрі їй довелося повністю роздягтися. Такий сміливий крок не залишився непоміченим, і незабаром Пенелопу помітили. Їй запропонували одну з головних ролей у картині "Хамон, хамон". Після виходу фільму акторку вперше номінували на її першу нагороду — іспанську премію "Гойя". А журнал People назвав її секс-символом року.

Першою нагородою, яку отримала Крус, стала премія Spanish Actors Union Award за роль у фільмі "Витончена епоха" (1993).

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Коли Пенелопі виповнилося 25 років, вона перебралася до Нью-Йорка. Там вона почала поглиблено вивчати балет і підтягувати англійську. Саме тут збулася її юнацька мрія Вона не просто познайомилася з Альмодоваром, але і зіграла у двох його картинах: роль другого плану в стрічці "Усе про мою матір" і головну роль у картині "Жінки зверху". Пізніше її стали називати музою режисера, з яким у неї склалися дуже тісні відносини. Пізніше він неодноразово знімав її в нових картинах: "Повернення", "Розірвані обійми", "Шкіра, у якій я живу" та інші.

У 2008 році за роль другого плану у фільмі "Вікі Крістіна Барселона" Пенелопа отримала довгоочікуваний Оскар, а у 2011 році в неї з'явилася персональна зірка на "Алеї слави" в Голлівуді.

Через шість років акторка підкорила ще одну вершину. Журнал Esquire у листопадовому випуску 2014 року назвав її найсексуальнішою жінкою на Землі.

Нагадаємо: у 2018 році Пенелопа отримала почесний приз французької кінопремії "Сезар".