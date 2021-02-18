Дочь Обамы присоединилась к команде сценаристов Amazon Prime
Руководить съемками будет певец и актер Дональд Гловер
Малия Обама, старшая дочь 44-го президента США Барака Обамы присоединилась к команде сценаристов, которая займется новым сериалом стримингового сервиса Amazon Prime. Об этом пишет NYpost.
Возможно, речь идет о сериале под названием "Улей", который расскажет историю певицы в чем-то "схожей с Бейонсе".
Съемками сериала займется американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, комик и музыкант Дональд Гловер, который, вопреки расхожему мнению, никак не связан со звездой "Смертельного оружия" Дэнни Гловером.
Также известно, что над новым сериалом пригласили поработать сценаристку Джанин Наберс ("Хранители"). Именно она возглавит команду сценаристов, в которую и вошла Малия Обама.
Сейчас 22-летняя Малия учится в Гарварде и работа на Amazon Prime станет ее первой после ряда стажировок. Ранее она принимала участие в создании сериала НВО "Девушки".
В Amazon от комментариев отказались и никак не прокомментировали участие Малии в работе над новым сериалом.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Дональд Гловер, также известный под псевдонимом Childish Gambino и Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь") сыграют мистера и миссис Смит в одноименном сериале-римейке фильма 2005 года.
Именно на съемках этого фильма близко познакомились и влюбились друг в друга Брэд Питт и Анджелина Джоли.