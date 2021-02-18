Дочь Обамы присоединилась к команде сценаристов Amazon Prime

Руководить съемками будет певец и актер Дональд Гловер

Малия Обама, старшая дочь 44-го президента США Барака Обамы присоединилась к команде сценаристов, которая займется новым сериалом стримингового сервиса Amazon Prime. Об этом пишет NYpost.

Возможно, речь идет о сериале под названием "Улей", который расскажет историю певицы в чем-то "схожей с Бейонсе".

Съемками сериала займется американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, комик и музыкант Дональд Гловер, который, вопреки расхожему мнению, никак не связан со звездой "Смертельного оружия" Дэнни Гловером.

[ + – ] Дональд Гловер

Также известно, что над новым сериалом пригласили поработать сценаристку Джанин Наберс ("Хранители"). Именно она возглавит команду сценаристов, в которую и вошла Малия Обама.

Сейчас 22-летняя Малия учится в Гарварде и работа на Amazon Prime станет ее первой после ряда стажировок. Ранее она принимала участие в создании сериала НВО "Девушки".

[ + – ] Малия Обама с матерью

В Amazon от комментариев отказались и никак не прокомментировали участие Малии в работе над новым сериалом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дональд Гловер, также известный под псевдонимом Childish Gambino и Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь") сыграют мистера и миссис Смит в одноименном сериале-римейке фильма 2005 года.

Именно на съемках этого фильма близко познакомились и влюбились друг в друга Брэд Питт и Анджелина Джоли.