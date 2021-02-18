Дочка Обами приєдналася до команди сценаристів Amazon Prime

Керувати зйомками буде співак і актор Дональд Гловер

Малія Обама, старша дочка 44-го президента США Барака Обами приєдналася до команди сценаристів, яка займеться новим серіалом стрімінгового сервісу Amazon Prime. Про це пише NYpost.

Можливо, мова йде про серіал під назвою "Вулик", який розповість історію співачки в чомусь "схожою з Бейонсе".

Зйомками серіалу займеться американський актор, сценарист, продюсер, режисер, комік і музикант Дональд Гловер, який, всупереч розхожій думці, ніяк не пов'язаний із зіркою "Смертельної зброї" Денні Гловером.

[ + – ] Дональд Гловер

Також відомо, що над новим серіалом запросили попрацювати сценаристку Джанін Наберс ( "Хранителі"). Саме вона очолить команду сценаристів, у яку й увійшла Малія Обама.

Наразі 22-річна Малія вчиться в Гарварді і робота на Amazon Prime стане її першою після ряду стажувань. Раніше вона брала участь у створенні серіалу НВО "Дівчата".

[ + – ] Малія Обама з матір'ю

В Amazon від коментарів відмовилися і ніяк не прокоментували участь Малії в роботі над новим серіалом.

Нагадаємо: раніше повідомлялося про те, що Дональд Гловер, також відомий під псевдонімом Childish Gambino і Фібі Воллер-Брідж ( "Дрянь") зіграють містер і місіс Сміт в однойменному серіалі-рімейку фільму 2005 року.

Саме на зйомках цього фільму близько познайомилися і закохалися одне в одного Бред Пітт і Анджеліна Джолі.