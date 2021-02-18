"Я была близка к смерти": 28-летняя певица Деми Ловато пережила три инсульта (видео)

Популярная певица рассказала о своей жизни до и после передозировки наркотиков в 2018 году.

Популярная американская певица Деми Ловато рассказала о последствиях наркотической передозировки. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на документальный фильм о артистки.

В документальном фильме "Деми Ловато: Танцы с дьяволом" 28-летняя певица рассказала о своей жизни до и после передозировки наркотиков в 2018 году. В ленте, которую снял режиссер Майкл Ратнер, также говорится о том, что звезда пережила три инсульта и сердечный приступ.

"Врачи говорили, что я была близка к смерти", – призналась она в фильме, говоря об инциденте. Ловато добавила, что до сиъ пор восстанавливается после передозировки.

[ + – ]

"У меня диагностировали повреждение мозга. Я не вожу машину, так как зрение еще не полностью восстановлено. Долгое время мне также было очень трудно читать", – поделилась певица.

Премьера фильма состоится 23 марта на YouTube.

В 2018 году Деми Ловато госпитализировали из-за передозировки опиатов. Тогда ее удалось спасти. В июле 2020 года Деми Ловато заявила, что выходит замуж за Макса Эриха.