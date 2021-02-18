"Я була близька до смерті": 28-річна співачка Демі Ловато пережила три інсульти (відео)

Популярна співачка розповіла про своє життя до та після передозування наркотиків у 2018 році.

Популярна американська співачка Демі Ловато розповіла про наслідки наркотичного передозування. Про це повідомляє TMZ з посиланням на документальний фільм про співачку.

У документальному фільмі "Демі Ловато: Танці з дияволом" 28-річна співачка розповіла про своє життя до і після передозування наркотиками у 2018 році. У стрічці, яку зняв режисер Майкл Ратнер, також йдеться про те, що зірка пережила три інсульти і серцевий напад.

"Лікарі говорили, що я була близька до смерті", — зізналася вона у фільмі, розповідаючи про інцидент. Ловато додала, що досі відновлюється після передозування.

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"У мене діагностували пошкодження мозку. Я не вожу машину, оскільки зір ще не повністю відновлено. Довгий час мені також було дуже важко читати", — поділилася співачка.

Прем'єра фільму відбудеться 23 березня на YouTube.

У 2018 році Демі Ловато госпіталізували через передозування опіатами. Тоді її вдалося врятувати. У липні 2020 року Демі Ловато заявила, що виходить заміж за Макса Еріха.