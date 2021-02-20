Двубортные и оверсайз. Топ-7 модных пальто весны 2021

Выбираем модное пальто на весну 2021 года.

Женское пальто — одна из главных единиц верхней одежды в гардеробе. И, поскольку пальто определит ваш внешний вид на пару месяцев межсезонья, его следует выбирать ответственно и опираться на главные тренды сезона весны 2021 года или на классические, по умолчанию беспроигрышные решения. Впрочем, большинство дам останавливают свой выбор на моделях, которые смогут оставаться актуальными не один сезон. Фокус собрал самые трендовые модели пальто на весну 2021 года.

Пальто оверсайз

[ + – ] Оверсайз - одно из главных модных решений весеннего сезона 2021

Оверсайз решения продолжают уверенно лидировать на мировых подиумах и пальто — не исключение. Именно пальто оверсайз являются одними из наиболее актуальных моделей верхней одежды весной 2021 года. Правильно подобранный оверсайз делает любую фигуру довольно хрупкой и тонкой. С такой единицей верхней одежды легко создавать стильные силуэты и удачные модные демисезонные образы.

Двубортное пальто

[ + – ] Двубортные пальто классических оттенков - беспроигрышное решение сезона

Это классический силуэт пальто, который занимает ведущие позиции в топе наиболее трендовых сезонных решений весной 2021 года. При этом, модными остаются цвета натуральных оттенков и пастельные цветовые решения. Этой весной дизайнеры дополняют строгий вариант двубортного пальто крупными эффектными пуговицами, делающими отсылки к модной эпохе 1980-х годов.

Пальто из букле

[ + – ] Пальто из букле - удачный выбор для прохаладной весенней погоды

Сочетание шерсти и кашемиру — удачное решение для прохладной весенней погоды весной 2021 года. В топе модных решений оказались варианты пальто нежных пастельных оттенков — розовые, нежно-зеленые и песочные. Пальто из букле — по-настоящему беспроигрышный вариант на весну, впрочем, эта модная тенденция, с наибольшей вероятностью, сохранит позиции и осенью 2021 года. Другими словами, это пальто будет актуально не один сезон.

Пальто-халат

Или пальто назапах. Эту модель отличает отсутствие пуговиц и наличие широкого пояса, который выступает единственным аксессуаром этого пальто. Стоит отметить, что пальто-халаты остаются в топе модных трендов уже не первый сезон. Конечно же, такая модель подойдет для слегка прохладной или теплой весенней погоды и совершенно не годится для холодов в марте.

[ + – ] Пальто-халат - идеальное решение для теплой весенней погоды весной 2021

Эта модель идеально сочетается с любым образом — как со стильным кэжуал решением и спортивным модным комплектом, так и с классикой или романтичным образом, актуальным весной.

Пальто-пиджак

[ + – ] Пальто-пиджак будет хорошо сочетаться с брюками и юбкой

Укороченное пальто прямого силуэта (до середины бедра), будут эффектно сочетаться с брюками, джинсами, а также юбкой. Весной 2021 года будут актуальны двубортные модели укороченных пальто и однобортные с накладными карманами.

Пальто в крупную клетку

[ + – ] Пальто с притом в крупную клетку - классическое модное решение весной 2021

Пальто в клетку — наиболее беспроигрышный вариант на весну 2021 года. Это яркий, самодостаточный принт, который не требует конкретных дополнений и может акцентировать на себе весь замысел модного образа. Кроме того, клетка идеально смотрится на любой фигуре: от худой и стройной, до полноватой. Главное — это правильно подобрать длину и силуэт вашего пальто в крупную клетку.

Яркие оттенки

[ + – ] Яркое пальто разнообразит серые дни первых дней весны

В моде — все цвета-фавориты модного дома Laurent. Этой весной актуальны красный, фиолетовый, терракотовый и бордовый оттенки/ Если вы далеки от мысли приобретать яркое пальто, придумайте, как дополнить вашу классическую по цвету модель яркими цветовыми элементами. Яркое пальто сможет эффектно дополнить кэжуал-образ и будет стильно сочетаться с обувью на низком ходу.