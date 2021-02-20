Двобортні і оверсайз. Топ-7 модних пальто весни 2021

Вибираємо модне пальто на весну 2021 року.

Жіноче пальто — одна з головних одиниць верхнього одягу в гардеробі. І, оскільки пальто визначить ваш зовнішній вигляд на пару місяців міжсезоння, його слід вибирати відповідально і спиратися на головні тренди сезону весни 2021 року або на класичні - безпрограшні рішення. Втім, більшість дам зупиняють свій вибір на моделях, які зможуть залишатися актуальними не один сезон. Фокус зібрав самі трендові моделі пальто на весну 2021 року.

Пальто оверсайз

[ + – ] Оверсайз — одне з головних модних рішень весняного сезону 2021

Оверсайз рішення продовжують впевнено лідирувати на світових подіумах і пальто — не виняток. Саме пальто оверсайз є одними з найбільш актуальних моделей верхнього одягу навесні 2021 року. Правильно підібраний оверсайз робить будь-яку фігуру досить тендітною і тонкою. З такою одиницею верхнього одягу легко створювати стильні силуети і вдалі модні демісезонні образи.

двобортне пальто

[ + – ] Двобортні пальто класичних відтінків — безпрограшна рішення сезону

Це класичний силует пальто, який займає провідні позиції в топі найбільш трендових сезонних рішень навесні 2021 року. При цьому, модними залишаються кольори натуральних відтінків і пастельні кольорові рішення. Цієї весни дизайнери доповнюють строгий варіант двобортного пальто великими ефектними гудзиками, що роблять відсилання до модної епохи 1980-х років.

Пальто з букле

[ + – ] Пальто з букле — вдалий вибір для прохаладной весняної погоди

Поєднання вовни і кашеміру — вдале рішення для прохолодної весняної погоди навесні 2021 року. В топі модних рішень виявилися варіанти пальто ніжних пастельних відтінків — рожеві, ніжно-зелені і пісочний. Пальто з букле — по-справжньому безпрограшний варіант на весну, втім, ця модна тенденція, з найбільшою ймовірністю, збереже позиції і восени 2021 року. Іншими словами, це пальто буде актуально не один сезон.

Пальто-халат

Або пальто назапах. Цю модель відрізняє відсутність гудзиків і наявність широкого поясу, який виступає єдиним аксесуаром цього пальто. Варто відзначити, що пальто-халати залишаються в топі модних трендів вже не перший сезон. Звичайно ж, така модель підійде для злегка прохолодної або теплої весняної погоди і абсолютно не згодиться для холодів в березні.

[ + – ] Пальто-халат — ідеальне рішення для теплої весняної погоди навесні 2021

Ця модель ідеально поєднується з будь-яким образом — як зі стильним кежуал рішенням і спортивним модним комплектом, так і з класикою або романтичним образом, актуальним навесні.

Пальто-піджак

[ + – ] Пальто-піджак буде добре поєднуватися з брюками і спідницею

Вкорочене пальто прямого силуету (до середини стегна), буде ефектно поєднуватися з брюками, джинсами, а також спідницею. Навесні 2021 року будуть актуальними двобортні моделі укорочених пальто і однобортні з накладними кишенями.

Пальто у велику клітку

[ + – ] Пальто з притому у велику клітку — класичне модне рішення навесні 2021

Пальто в клітину — найбільш безпрограшний варіант на весну 2021 року. Це яскравий, самодостатній принт, який не вимагає конкретних доповнень і може акцентувати на собі весь задум модного образу. Крім того, клітина ідеально виглядає на будь-якій фігурі: від худої та стрункої, до повненької. Головне — це правильно підібрати довжину і силует вашого пальто у велику клітку.

яскраві відтінки

[ + – ] Яскраве пальто урізноманітнює сірі дні перших днів весни

У моді — всі кольори-фаворити модного будинку Laurent. Цієї весни актуальні червоний, фіолетовий, теракотовий і бордовий відтінки. Якщо ви далекі від думки купувати яскраве пальто, придумайте, як доповнити вашу класичну за кольором модель яскравими колірними елементами. Яскраве пальто зможе ефектно доповнити кежуал-образ і буде стильно поєднуватися з взуттям на низькій ході.