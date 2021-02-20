Двобортні і оверсайз. Топ-7 модних пальто весни 2021
Вибираємо модне пальто на весну 2021 року.
Жіноче пальто — одна з головних одиниць верхнього одягу в гардеробі. І, оскільки пальто визначить ваш зовнішній вигляд на пару місяців міжсезоння, його слід вибирати відповідально і спиратися на головні тренди сезону весни 2021 року або на класичні - безпрограшні рішення. Втім, більшість дам зупиняють свій вибір на моделях, які зможуть залишатися актуальними не один сезон. Фокус зібрав самі трендові моделі пальто на весну 2021 року.
Пальто оверсайз
Оверсайз рішення продовжують впевнено лідирувати на світових подіумах і пальто — не виняток. Саме пальто оверсайз є одними з найбільш актуальних моделей верхнього одягу навесні 2021 року. Правильно підібраний оверсайз робить будь-яку фігуру досить тендітною і тонкою. З такою одиницею верхнього одягу легко створювати стильні силуети і вдалі модні демісезонні образи.
двобортне пальто
Це класичний силует пальто, який займає провідні позиції в топі найбільш трендових сезонних рішень навесні 2021 року. При цьому, модними залишаються кольори натуральних відтінків і пастельні кольорові рішення. Цієї весни дизайнери доповнюють строгий варіант двобортного пальто великими ефектними гудзиками, що роблять відсилання до модної епохи 1980-х років.
Пальто з букле
Поєднання вовни і кашеміру — вдале рішення для прохолодної весняної погоди навесні 2021 року. В топі модних рішень виявилися варіанти пальто ніжних пастельних відтінків — рожеві, ніжно-зелені і пісочний. Пальто з букле — по-справжньому безпрограшний варіант на весну, втім, ця модна тенденція, з найбільшою ймовірністю, збереже позиції і восени 2021 року. Іншими словами, це пальто буде актуально не один сезон.
Пальто-халат
Або пальто назапах. Цю модель відрізняє відсутність гудзиків і наявність широкого поясу, який виступає єдиним аксесуаром цього пальто. Варто відзначити, що пальто-халати залишаються в топі модних трендів вже не перший сезон. Звичайно ж, така модель підійде для злегка прохолодної або теплої весняної погоди і абсолютно не згодиться для холодів в березні.
Ця модель ідеально поєднується з будь-яким образом — як зі стильним кежуал рішенням і спортивним модним комплектом, так і з класикою або романтичним образом, актуальним навесні.
Пальто-піджак
Вкорочене пальто прямого силуету (до середини стегна), буде ефектно поєднуватися з брюками, джинсами, а також спідницею. Навесні 2021 року будуть актуальними двобортні моделі укорочених пальто і однобортні з накладними кишенями.
Пальто у велику клітку
Пальто в клітину — найбільш безпрограшний варіант на весну 2021 року. Це яскравий, самодостатній принт, який не вимагає конкретних доповнень і може акцентувати на собі весь задум модного образу. Крім того, клітина ідеально виглядає на будь-якій фігурі: від худої та стрункої, до повненької. Головне — це правильно підібрати довжину і силует вашого пальто у велику клітку.
яскраві відтінки
У моді — всі кольори-фаворити модного будинку Laurent. Цієї весни актуальні червоний, фіолетовий, теракотовий і бордовий відтінки. Якщо ви далекі від думки купувати яскраве пальто, придумайте, як доповнити вашу класичну за кольором модель яскравими колірними елементами. Яскраве пальто зможе ефектно доповнити кежуал-образ і буде стильно поєднуватися з взуттям на низькій ході.