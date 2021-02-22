Внучка Шеварднадзе объявила о беременности

Кто отец ребенка, Софико Шеварднадзе пока решила не рассказывать

42-летняя журналистка и телеведущая Софико Шеварднадзе рассказала о том, что ждет первенца. Об этом сообщил телеграм-канал "Татлер-батлер".

А впервые новость прозвучала в модном ныне приложении Clubhouse, где российский бизнесмен Ян Яновский собрал друзей на беседу в "комнате" под названием "Хорошая ли я МАТЬ".

Свою личную жизнь Софико старается не афишировать, однако в свое время ей приписывали роман с актером Алексеем Чадовым. Также она ранее признавалась, что сбежала от жениха накануне венчания. Это случилось в возрасте 21 года, когда Шеварднадзе жила в Нью-Йорке, встречалась с молодым грузинским режиссером, была с ним помолвлена, познакомила его с дедушкой и даже объявила ему о грядущем бракосочетании. Собралась замуж, но примерно за месяц до венчания.

[ + – ] Софико и Сергей Шнуров

В одном из интервью телеведущая признавалась, что ей трудно найти подходящую пару, имея перед глазами примеры таких идеальных, по ее словам, мужчин, как ее отец и дед.

[ + – ] Софико с бабушкой и дедушкой, Эдуардом Шеварднадзе

[ + – ] Софико с дедушкой Эдуардом Шеварднадзе/Все фото: Instagram sofikoshevardnadze

Напомним, Софико — внучка Эдуарда Шеварднадзе, последнего министра иностранных дел СССР и второго президента Грузии. 7 июля 2014 года он скончался на 87-м году жизни в своей тбилисской резиденции в Крцаниси.

Отец Софико, Паата Шеварднадзе, — доктор филологических наук, автор филологических и философских исследований, дипломат, 20 лет работал в ЮНЕСКО.

Сама Софико работала ведущей на радиостанции "Эхо Москвы" и на телеканале Russia Today. Вела авторскую программу "SophieCo". Она училась в Бостонском и Нью-Йоркском университетах, владеет грузинским, французским, английским, а также разговорным итальянским языками.