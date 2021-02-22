Внучка Шеварднадзе оголосила про вагітність

Хто батько дитини, Софіко Шеварднадзе поки вирішила не розповідати.

42-річна журналістка й телеведуча Софіко Шеварднадзе розповіла про те, що чекає первістка. Про це повідомив телеграм-канал "Татлер-батлер".

А вперше новина прозвучала в модному нині додатку Clubhouse, де російський бізнесмен Ян Яновський зібрав друзів на бесіду в "кімнаті" під назвою "Чи хороша я МАТІР".

Своє особисте життя Софіко намагається не афішувати, проте свого часу їй приписували роман з актором Олексієм Чадовим. Також вона раніше зізнавалася, що втекла від нареченого напередодні вінчання. Це сталося у віці 21 року, коли Шеварднадзе жила в Нью-Йорку, зустрічалася з молодим грузинським режисером, була з ним заручена, познайомила його з дідусем і навіть оголосила йому про прийдешнє одруження. Зібралася заміж, але майже за місяць до вінчання.

[ + – ] Софіко і Сергій Шнуров

В одному з інтерв'ю телеведуча зізнавалася, що їй важко знайти підходящу пару, маючи перед очима приклади таких ідеальних, за її словами, чоловіків, як її батько та дід.

[ + – ] Софіко з бабусею і дідусем, Едуардом Шеварднадзе

[ + – ] Софіко з дідусем Едуардом Шеварднадзе/Усі фото: Instagram sofikoshevardnadze

Нагадаємо, Софіко — внучка Едуарда Шеварднадзе, останнього міністра закордонних справ СРСР і другого президента Грузії. 7 липня 2014 року він помер на 87-му році життя у своїй тбіліській резиденції в Крцаніси.

Батько Софіко, Паата Шеварднадзе, — доктор філологічних наук, автор філологічних та філософських досліджень, дипломат, 20 років працював в ЮНЕСКО.

Сама Софіко працювала ведучою на радіостанції "Ехо Москви" і на телеканалі Russia Today. Вела авторську програму "SophieCo". Вона вчилася в університеті Бостона та Нью-Йоркському університетах, володіє грузинською, французькою, англійською, а також розмовною італійською мовами.