"Никаких намеков": беременная третьим ребенком актриса Хилари Дафф покрасилась в голубой цвет

И уже сообщила поклонникам, что никоим образом не раскрывает пол будущего малыша

33-летняя звезда сериалов "Сплетница" и "Юная" решилась на радикальные перемены в имидже. Актриса Хилари Дафф опубликовала в соцсетях серию фото с новой прической и несколько видеороликов, на которых показала, как стилисты делают ей окрашивание.

"Как только я вернулась домой из Нью-Йорка, мне очень захотелось перемен. Могу сказать, что мои мастера по волосам действительно меня любят! Во-первых, за то, что я решилась на еще одну сумасшедшую перемену на финальном сроке беременности. Во-вторых, потому что это заняло весь чертов день!", — написала актриса.

Многие, в том числе и мать Хилари, решили, что новым цветом волос актриса намекает на пол будущего ребенка, однако та заявила, что "никаких намеков" тут нет и она до сих пор сама не знает, какого пола будет ее третий ребенок.

"Клянусь, мое окрашивание не значит, что у меня будет мальчик! Моя мама долго думала, что я пытаюсь этим что-то сказать. Мы до сих пор не знаем, кто занимает эти "апартаменты", но очень скоро получим уведомление о выселении", — резюмировала актриса.

[ + – ] Хилари Дафф с сыном Лукой и мужем Мэтью Кома

Напомним, Хилари Дафф объявила о своей беременности в октябре прошлого года. Для Хилари и ее мужа музыканта Мэттью Комы этот ребенок станет вторым общим, сейчас они воспитывают двухлетнюю дочь Бэнкс. У Дафф также есть восьмилетний сын Лука от предыдущих отношений с игроком НХЛ Майклом Комри.