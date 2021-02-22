"Жодних натяків": вагітна третьою дитиною акторка Гіларі Дафф пофарбувалася в блакитний колір

І вже повідомила шанувальникам, що жодним чином не розкриває стать майбутньої дитини.

33-річна зірка серіалів "Пліткарка" та "Юна" зважилася на радикальні зміни в іміджі. Акторка Гіларі Дафф опублікувала в соцмережах серію фото з новою зачіскою і кілька відеороликів, на яких показала, як стилісти їй фарбують.

"Щойно я повернулася додому з Нью-Йорка, мені дуже захотілося змін. Можу сказати, що мої майстри з волосся дійсно мене люблять! По-перше, за те, що я наважилася на ще одну божевільну зміну на фінальному терміні вагітності. По-друге, тому що це тривало весь бісів день!", — написала акторка.

Більшість, зокрема й матір Гіларі, вирішили, що новим кольором волосся акторка натякає на стать майбутньої дитини, однак та заявила, що "жодних натяків" тут немає і вона досі сама не знає, якої статі буде її третя дитина.

"Клянуся, моє фарбування не означає, що у мене буде хлопчик! Моя мама довго думала, що я намагаюся цим щось сказати. Ми досі не знаємо, хто займає ці "апартаменти", але дуже скоро отримаємо повідомлення про виселення", — резюмувала акторка.

[ + – ] Гіларі Дафф із сином Лукою і чоловіком Меттью Кома

Нагадаємо, Гіларі Дафф оголосила про свою вагітність у жовтні минулого року. Для Гіларі та її чоловіка музиканта Меттью Коми ця дитина стане другою спільною, зараз вони виховують дворічну дочку Бенкс. У Дафф також є восьмирічний син Лука від попередніх стосунків із гравцем НХЛ Майклом Комрі.