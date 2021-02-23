Сон и правильное питание: 62-летняя Мишель Пфайффер рассказала о секретах молодости

Актриса утверждает, что никаких секретов нет: она просто ведет здоровый образ жизни

62-летняя актриса дала интервью, посвященное ее новому фильму "Уйти, не прощаясь", а журналистка Лоррейн Келли не преминула спросить, в чем секрет красоты Мишель. Об этом пишет Daily Mail.

"Секрет в том, что никакого секрета нет", — ответила актриса и сказала, что процесс старения обмануть невозможно. А выглядит она так хорошо благодаря всем известным рецептам.

[ + – ] Мишель Пфайффер в 2021 году [ + – ] Мишель Пфайффер в 1989 году

"Это то, что на самом деле никто не хочет слышать — вы должны правильно питаться, вам нужно заниматься спортом, вам нужно спать", — сказала Мишель.

Но она отметила, что когда не занята на съемках, то иногда дает себе волю, и позволяет себе расслабиться – съесть что-то вредное и выпить "слишком много вина".

В фильме "Уйти, не прощаясь" Мишель играет Фрэнсис Прайс — вдову, которая переезжает в Париж с сыном и котом, который оказывается ее переродившимся мужем.

[ + – ] Мишель Пфайффер во время съемок фильма "Уйди, не прощаясь"/Все фото: Instagram michellepfeifferofficial

Актриса отметила, что ее заинтересовал сценарий и ей очень понравилось работать с котами. Их было двое, и они оказались отличными актерами.

Скоро Пфайффер начнет работу над новым сериалом от канала Showtime "Первая леди", который расскажет истории жен американских президентов. Мишель досталась роль Бетти Форд, жены Джеральда Рудольфа Форда, 38-го президента США.

Бетти и Джеральд были одной из наиболее открытых семейных пар Белого дома и не стеснялись открыто демонстрировать взаимную любовь.