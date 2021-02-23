Сон і правильне харчування: 62-річна Мішель Пфайффер розповіла про секрети молодості

Акторка стверджує, що ніяких секретів немає: вона просто веде здоровий спосіб життя.

62-річна акторка дала інтерв'ю, присвячене її новому фільму "Піти, не попрощавшись", а журналістка Лоррейн Келлі не забула запитати, у чому секрет краси Мішель. Про це пише Daily Mail.

"Секрет у тому, що ніякого секрету немає", — відповіла акторка й сказала, що процес старіння обдурити неможливо. А виглядає вона так добре завдяки всім відомими рецептами.

[ + – ] Мішель Пфайффер у 2021 році [ + – ] Мішель Пфайффер у 1989 році

"Це те, що насправді ніхто не хоче чути — ви повинні правильно харчуватися, вам потрібно займатися спортом, вам потрібно спати", — сказала Мішель.

Але вона зазначила, що коли не зайнята на зйомках, то іноді дає собі волю, і дозволяє собі розслабитися — з'їсти щось шкідливе та випити "занадто багато вина".

У фільмі "Піти, не попрощавшись" Мішель грає Френсіс Прайс — вдову, яка переїжджає в Париж із сином і котом, який виявляється її перенародженим чоловіком.

[ + – ] Мішель Пфайффер під час зйомок фільму "Піти, не попрощавшись"/Усі фото: Instagram michellepfeifferofficial

Акторка зазначила, що її зацікавив сценарій та їй дуже сподобалося працювати з котами. Їх було двоє, і вони виявилися відмінними акторами.

Скоро Пфайффер почне роботу над новим серіалом від каналу Showtime "Перша леді", який розповість історії дружин американських президентів. Мішель дісталася роль Бетті Форд, дружини Джеральда Рудольфа Форда, 38-го президента США.

Бетті та Джеральд були однією з найбільш відкритих сімейних пар Білого дому і не соромилися відкрито демонструвати взаємне кохання.