Хиллари Клинтон стала соавтором политического триллера

Роман, рассказывающий о политическом хаосе в США, выйдет осенью 2021 года

Хиллари Клинтон пишет роман в жанре политического триллера. Ее соавтором стала канадская автор детективов Луиза Пенни. Об этом пишет CNN.

Действие романа происходит после политического хаоса в США. Главным героем стал государственный секретарь, который пытается предотвратить волну террористических атак. Роман под названием "Состояние терора"опубликуют сразу два издательства: Simon & Schuster и St. Martinʼs Press и он увидит свет 12 октября 2021 года.

В пресс-релизе издатели уже назвали книгу "уникальным сотрудничеством двух давних друзей и поклонников триллеров".

Луиза Пенни, известный автор детективов, в которых главным героем выступает инспектор Гамаш, расследующий жестокие и загадочные преступления в Квебеке. Ее первый роман "Убийственно тихая жизнь", занял второе место среди восьмисот участников соревнования британской Ассоциации писателей-криминалистов "Кинжал Дебютанта".

В 2013 году она получила Орден Канады "за вклад в культуру Канады как писателя, освещающего Восточные кантоны Квебека".

Пенни уже рассказала, что использовала опыт своего соавтора Клинтон в создании романа. Напомним, Хиллари Клинтон была госсекретарем при бывшем президенте Бараке Обаме.

[ + – ] Хиллари Клинтон и Барак Обама

"Когда мне предложили написать вместе с моей подругой Хиллари политический триллер, я не могла сказать "да" сразу, мы обсудили это с ней. И когда мы говорили о том времени, что она провела на посту госсекретаря, то Хиллари призналась, что ее худшим кошмаром было постоянное состояние ужаса", — рассказала Пенни.

По сюжету, после серии терактов госсекретарь должен приложить все усилия, чтобы "раскрыть смертоносный заговор".

Хиллари Клинтон является автором семи книг. Три она написала, будучи первой леди. После она издала четыре книги мемуаров. В 2001 году издательство Simon & Schuster заплатило Хиллари Клинтон рекордный аванс в размере 8 миллионов долларов за ее книгу воспоминаний. Книга, получившая название "История моей жизни", вышла в июне 2003 года.

Впрочем, в семье Клинтонов она будет не первой, кто попробовал себя в жанре художественной литературы. В 2018 году ее муж, 42-й президент США Билл Клинтон, написал в соавторстве с писателем Джеймсом Паттерсоном политический триллер под названием "Президент пропал".