Гілларі Клінтон стала співавторкою політичного трилера

Роман, що розповідає про політичний хаос у США, вийде восени 2021 року.

Гілларі Клінтон пише роман у жанрі політичного трилера. Її співавторкою стала канадська авторка детективів Луїза Пенні. Про це пише CNN.

Дія роману відбувається після політичного хаосу в США. Головним героєм став державний секретар, який намагається запобігти хвилі терористичних атак. Роман під назвою "Стан Терор" опублікують одразу два видавництва: Simon & Schuster і St. Martin's Press і він побачить світ 12 жовтня 2021 року.

У прес-релізі видавці вже назвали книгу "унікальною співпрацею двох давніх друзів і шанувальників трилерів".

Луїза Пенні, відома авторка детективів, в яких головним героєм є інспектор Гамаш, який розслідує жорстокі й загадкові злочини в Квебеку. Її перший роман "Убивчо тихе життя", посів друге місце серед восьмисот учасників змагання британської Асоціації письменників-криміналістів "Кинджал Дебютанта".

У 2013 році вона отримала Орден Канади "за внесок у культуру Канади як письменниці, яка висвітлює Східні кантони Квебека".

Пенні вже розповіла, що використовувала досвід своєї співавторки Клінтон у створенні роману. Нагадаємо, Гілларі Клінтон була держсекретаркою за часів колишнього президента Барака Обами.

[ + – ] Гілларі Клінтон і Барак Обама

"Коли мені запропонували написати разом із моєю подругою Гілларі політичний трилер, я не могла сказати "так" одразу, ми обговорили це з нею. І коли ми говорили про той час, що вона провела на посаді держсекретаря, то Гілларі зізналася, що її гіршим кошмаром був постійний стан жаху", — розповіла Пенні.

За сюжетом, після серії терактів держсекретар повинен докласти всіх зусиль, щоб "розкрити смертоносну змову".

Гілларі Клінтон є авторкою семи книг. Три вона написала, будучи першою леді. Після вона видала чотири книги мемуарів. У 2001 році видавництво Simon & Schuster заплатило Гілларі Клінтон рекордний аванс розміром 8 мільйонів доларів за її книгу спогадів. Книга, що отримала назву "Історія мого життя", вийшла в червні 2003 року.

Втім, у родині Клінтонів вона буде не першою, хто спробував себе в жанрі художньої літератури. У 2018 році її чоловік, 42-й президент США Білл Клінтон, написав у співавторстві з письменником Джеймсом Паттерсоном політичний трилер під назвою "Президент пропав".