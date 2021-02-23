Корсеты и экология: Вивьен Вествуд представила новую коллекцию одежды

79-летняя Вествуд присоединилась к мировому тренду и использовала остатки тканей из прошлых коллекций

Британский дизайнер Вивьен Вествуд создала новую экологическую коллекцию для своего бренда. Осенне-зимняя линейка одежды Vivienne Westwood была пошита из переработанных материалов и тканей, об этом дизайнер сообщила в соцсетях.

Новая осенне-зимняя коллекция бренда Vivienne Westwood на 90% состоит из тканей, которые уже были использованы ранее для пошива прошлых линеек. Так, Вествуд, любимый дизайнер Гвен Стефани и Хелены Бонэм Картер, решила поддержать мировой тренд, нацеленный на экологичность.

Большинство вещей в коллекции полностью или частично сделаны из органического или переработанного хлопка, органического шелка, эко-джинсы, переработанного нейлона и полиэстера.

Коллекция также интересна своим аутентичным символизмом — почти на каждой вещи из коллекции отражены различные интерпретации картины "Дафнис и Хлоя" работы Франсуа Буше.

Это любимая картина Вивьен Вествуд. Впервые она использовала этот принт, создавая свой культовый шелковый корсет для осенне-зимней коллекции 1990/91 года.

"Это станет основным принтом сезона — небо и пасторальные сцены, запечатленные через цвета и ткани", — прокомментировала коллекцию дизайнер.

В коллекции также представлен тренд нового сезона — корсет — который стал популярным благодаря сериалу "Бриджертоны" от Netflix.

Также в коллекцию, над которой работали Вивьен и ее муж Андреас Кронталлер, вошли бархатные костюмы-тройки в полоску, множество рубашек в клетку, трикотажные платья-свитера с вырезами и спортивные костюмы в стиле панк. А также гольфы, туфли на платформе, береты и сумки в форме сердец.