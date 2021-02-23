Корсети та екологія: Вів'єн Вествуд представила нову колекцію одягу

79-річна Вествуд приєдналася до світового тренду та використовувала залишки тканин із минулих колекцій.

Британська дизайнерка Вів'єн Вествуд створила нову екологічну колекцію для свого бренду. Осінньо-зимова лінійка одягу Vivienne Westwood була пошита з перероблених матеріалів і тканин, про це дизайнерка повідомила в соцмережах.

Нова осінньо-зимова колекція бренду Vivienne Westwood на 90% складається з тканин, які вже були використані раніше для пошиття минулих лінійок. Так, Вествуд, улюблена дизайнерка Гвен Стефані і Гелени Бонем Картер, вирішила підтримати світовий тренд, спрямований на екологічність.

Більшість речей в колекції повністю або частково зроблені з органічної або переробленої бавовни, органічного шовку, еко-джинси, переробленого нейлону та поліестеру.

Колекція також цікава своїм автентичним символізмом — майже на кожній речі з колекції відображені різні інтерпретації картини "Дафніс і Хлоя" роботи Франсуа Буше.

Це улюблена картина Вів'єн Вествуд. Вперше вона використовувала цей принт, створюючи свій культовий шовковий корсет для осінньо-зимової колекції 1990/91 року.

"Це стане основним принтом сезону — небо та пасторальні сцени, зафіксовані через кольори і тканини", — прокоментувала колекцію дизайнерка.

У колекції також представлений тренд нового сезону — корсет — який став популярним завдяки серіалу "Бріджертон" від Netflix.

Також у колекцію, над якою працювали Вів'єн та її чоловік Андреас Кронталер, увійшли оксамитові костюми-трійки в смужку, безліч сорочок у клітику, трикотажні сукні-светри з вирізами і спортивні костюми в стилі панк. А також гольфи, туфлі на платформі, берети і сумки у формі сердець.