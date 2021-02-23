Бывшая девушка принца Гарри, певица Элли Голдинг сообщила о беременности
Она снялась для журнала Vogue, будучи уже на восьмом месяце беременности
Британская певица Элли Голдинг, которая ранее встречалась с принцем Гарри, но в итоге сыграла "королевскую свадьбу" с арт-дилером Каспаром Джоплингом, объявила о своей беременности. Об этом пишет Daily Mail.
Причем певица сделала это, будучи уже на последних месяцах беременности. Элли рассказала, что забеременела во время поездки в Италию, когда отмечала с мужем годовщину свадьбы. Причем произошло это случайно, они не планировали заводить ребенка так скоро.
Пара уже знает пол ребенка, но пока решила эту тайну не раскрывать.
"Когда я забеременела, я почувствовала себя человеком. Мне нужно слово получше, чем женственный, но у меня появились формы и изгибы, которых ранее не было. Мне это нравится. Моему мужу это нравится", — рассказала певица в интервью.
Элли сказала, что на самом деле была беременна, когда выступала в V&A в августе прошлого года, но еще не знала об этом — это было последнее крупное публичное мероприятие, которое она посетила. Сейчас она старается минимизировать контакты из-за пандемии коронавируса, и даже фотосессия для Vogue прошла благодаря Zoom.
Интересно, но о своей беременности Элли объявила буквально через несколько дней после того, как ее бывший парень, принц Гарри, сообщил, что он и его жена Меган Маркл ждут второго ребенка.
Принц и певица познакомились в 2016 году. Элли дружна с принцессой Евгенией, выступала на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также на вечеринке, посвященной дню рождения принца Гарри. Впрочем, этот роман был тайным, Элли и Гарри не афишировали свои отношения.
С будущим мужем, Каспаром Джоплингом, Элли познакомила принцесса Евгения, пригласив их обоих на вечеринку в своем доме. Пара встречалась несколько лет, прежде, чем поженится в 2019 году в Йоркском соборе.
Элли Голдинг – певица, композитор и актриса. На счету у Элли победа в конкурсе BBC Sound of 2010 и в номинации "Выбор критиков" в BRIT Award, а также саундрек к фильму "50 оттенков серого".