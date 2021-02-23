Колишня дівчина принца Гаррі, співачка Еллі Голдінг повідомила про вагітність

Вона знялася для журналу Vogue, будучи вже на восьмому місяці вагітності.

Британська співачка Еллі Голдінг, яка раніше зустрічалася з принцом Гаррі, але зрештою зіграла "королівське весілля" з арт-дилером Каспаром Джоплінгом, оголосила про свою вагітність. Про це пише Daily Mail.

Причому співачка зробила це, будучи вже на останніх місяцях вагітності. Еллі розповіла, що завагітніла під час поїздки в Італію, коли святкувала з чоловіком річницю весілля. Причому сталося це випадково, вони не планували заводити дитину так скоро.

Пара вже знає стать дитини, але поки вирішила цю таємницю не розкривати.

"Коли я завагітніла, я відчула себе людиною. Мені потрібне слово краще, ніж жіночний, але у мене з'явилися форми і вигини, яких раніше не було. Мені це подобається. Моєму чоловікові це подобається", — розповіла співачка в інтерв'ю.

Еллі сказала, що насправді була вагітна, коли виступала у V&A в серпні минулого року, але ще не знала про це — це був останній великий публічний захід, який вона відвідала. Зараз вона намагається мінімізувати контакти через пандемію коронавірусу, і навіть фотосесія для Vogue відбулася завдяки Zoom.

Цікаво, але про свою вагітність Еллі оголосила буквально через кілька днів після того, як її колишній хлопець, принц Гаррі, повідомив, що він та його дружина Меган Маркл чекають на другу дитину.

Принц і співачка познайомилися в 2016 році. Еллі, яка дружить із принцесою Євгенією, виступала на весіллі Кейт Міддлтон і принца Вільяма, а також на вечірці, присвяченій дню народженню принца Гаррі. Утім, цей роман був таємним, Еллі та Гаррі не афішували свої стосунки.

З майбутнім чоловіком, Каспаром Джоплінгом, Еллі познайомила принцеса Євгенія, запросивши їх обох на вечірку в своєму будинку. Пара зустрічалася кілька років, перш, ніж одружитися в 2019 році в Йоркському соборі.

[ + – ] Весілля Еллі Голдінг і Каспара Джоплінга/Усі фото: Instagram elliegoulding

Еллі Голдінг — співачка, композиторка й акторка. На рахунку в Еллі перемога в конкурсі BBC Sound of 2010 і в номінації "Вибір критиків" у BRIT Award, а також саундтрек до фільму "50 відтінків сірого".