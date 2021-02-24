Развитие тревел-блогерства в Украине

«Мир – это книга, и тот, кто не путешествует, читает лишь одну страницу.» Аврелий Августин

Что может быть прекраснее, чем, ощущая себя в абсолютной безопасности, сквозь объективы профессиональных камер фотографов смотреть на мир? С помощью фото и содержательных рассказов получать максимум достоверной информации и ничего кроме фактов от любимого тревел-блогера? Подобная перспектива не может не радовать! Потому-то аккаунты фотографов-путешественников, тревел-блогеров, привлекают все большее внимание верных читателей.

В современном быстротечном мире уже не обязательно собираться в путешествия, не зная и не предполагая, что ждет за горизонтом. Благодаря популярной и трендовой профессии, которая считается в Украине очень молодой, можно легко получить максимум сведений о том, где же нужно побывать, и что же следует увидеть.

А потому имеет смысл рассмотреть перспективу развития деятельности тревел-блогеров в Украине в 2021 году, и во всех последующих…

Не просто путешественники, не только лишь фотографы

По своей сути профессия тревел-блогер – это уникальный тандем индивидуальных качеств творческой личности. Человека, который очень ярко умеет презентовать что-либо с помощью своей фотокамеры. А еще, увлекательно рассказывать о чем-то так, чтобы каждому новому подписчику было интересно читать советы и подсказки, рекомендации и удивительные факты о странах и городах.

Тревел-блогер – это и гид, и искусствовед, и туроператор, и психолог в одном лице, которому удалось найти собственный стиль, заинтересовать публику и научиться говорить доступным языком с читателями разного возраста и пола.

Профессиональный тревел-блогер видел немало, знает многое и умеет:

фиксировать все самое интересное;

создавать фотошедевры, оригинальные фотоистории;

выкладывать красивые и только качественные фото;

презентовать полное и подробное описание, рекомендации и излагать лишь собственное мнение.

Сквозь тернии к звездам…

Есть немало примеров, когда хобби превращалось в профессию и, когда, случилось наоборот. Юлия Беркута, Алиса Илиева, Орест Зуб, Олег Васильев, Валерия Микульская, Анна Кононко – список известных тревел-блогеров можно продолжать бесконечно. Некоторые любили путешествовать – и это привело их к многочисленной аудитории. Есть и те, кто целенаправленно, небольшими шагами, получая специальное образование в Украине и за ее пределами, нашел свое призвание – путешествовать и рассказывать людям о самом интересном.

И каждый из подобных случаев – это ничто иное, как доказательство того, что профессия тревел-блогер в Украине становится все популярнее. Ее опытные представители, создавая новые фото и посещая новые страны, увеличивают число своих читателей, тем самым рождают у них желание увидеть мир, побывать в самых удаленных уголках планеты. Когда же, совсем еще неопытные, начинающие творческие личности полны энтузиазма, и готовы искать нечто особенное в разных регионах нашей страны.

Профессия тревел-блогер становится все популярнее, и это положительно влияет на развитие туризма в Украине. А это повод для того, чтобы познакомиться с молодой и успешной тревел-фотографом/блогером из Киева.

«Без путешествий не представляю жизни!»

Юлия Беркута родилась 16 декабря 1993 в Киеве. Юлия с раннего детства любила путешествовать, что существенно и повлияло на выбор будущей профессии. Нельзя сказать, что хобби превратилось в профессию. Скорее, желание увидеть больше, совершенствоваться и развиваться в данной сфере отложило значимый отпечаток на творческую и увлеченную фотографией девушку.

Окончив Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и итальянский университет Мачераты, Юлия посвятила себя лучшей работе для путешественника, которую только можно было выбрать. Одной из самых привлекательных, но не менее опасных и ответственных.

Сейчас Юлия успешный тревел-блогер, который умеет с помощью фотографии показать всю красоту окружающего мира. А с помощью своих впечатлений и эмоций – удивительно точно описывать потрясающие места не только дальнего зарубежья, но и, конечно же, родной Украины. Блог Юлии в Instagram читают более 120 тыс. читателей, в Facebook блоге у Юлии более 10 тыс. поклонников. Это определенно доказывает, что у профессии тревел-блогер в Украине есть будущее, и оно перспективное.

Благодаря успешной деятельности увлеченных путешествиями блогеров и фотографов, таких как Юлия Беркута, многие украинцы захотят посетить новые для себя места. А для зарубежных гостей удивительные достопримечательности нашей страны окажутся весьма любопытными.

И будем надеяться, что 2021 год будет для всех нас полон новых впечатлений от удивительных полетов, путешествий на поездах и автомобилях. Пусть в текущем году, как и в последние десять лет, поток туристов увеличится не менее, чем на 30%.