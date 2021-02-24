Розвиток тревел-блогерства в Україні

«Світ — це книга, і той, хто не подорожує, читає лише одну сторінку». Аврелій Августин

Що може бути прекраснішим, ніж, почуваючи себе в абсолютній безпеці, крізь об'єктиви професійних камер фотографів дивитися на світ? За допомогою фото та змістовних розповідей отримувати максимум достовірної інформації і нічого крім фактів від улюбленого тревел-блогера? Подібна перспектива не може не радувати! Тому-то акаунти фотографів-мандрівників, тревел-блогерів, привертають дедалі більшу увагу вірних читачів.

У сучасному швидкоплинному світі вже не обов'язково збиратися в подорожі, не знаючи і не припускаючи, що чекає за горизонтом. Завдяки популярній і трендовій професії, яка вважається в Україні дуже молодою, можна легко отримати максимум відомостей про те, де ж потрібно побувати, і що ж слід побачити.

А тому є сенс розглянути перспективу розвитку діяльності тревел-блогерів в Україні в 2021 році, і в усіх наступних...

Не просто мандрівники, не тільки фотографи.

За своєю суттю професія тревел-блогер — це унікальний тандем індивідуальних якостей творчої особистості. Людина, яка дуже яскраво вміє презентувати що-небудь за допомогою своєї фотокамери. А ще, захопливо розповідати про щось так, щоб кожному новому підписнику було цікаво читати поради та підказки, рекомендації та дивовижні факти про країни і міста.

Тревел-блогер — це й гід, і мистецтвознавець, і туроператор, і психолог в одній особі, якому вдалося знайти власний стиль, зацікавити публіку та навчитися говорити доступною мовою з читачами різного віку й статі.

Професійний тревел-блогер бачив чимало, знає багато й вміє:

фіксувати все найцікавіше;

створювати фотошедеври, оригінальні фотоісторії;

викладати гарні й тільки якісні фото;

презентувати повний і докладний опис, рекомендації та викладати лише власну думку.

Тернистим шляхом до зірок…

Є чимало прикладів, коли хобі перетворювалося на професію і, коли, сталося навпаки. Юлія Беркута, Аліса Ілієва, Орест Зуб, Олег Васильєв, Валерія Микульська, Анна Кононко — список відомих тревел-блогерів можна продовжувати нескінченно. Деякі любили подорожувати — і це привело їх до численної аудиторії. Є й ті, хто цілеспрямовано, невеликими кроками, отримуючи спеціальну освіту в Україні та за її межами, знайшов своє покликання — подорожувати і розповідати людям про найцікавіше.

І кожен із подібних випадків — це ніщо інше, як доказ того, що професія тревел-блогера в Україні стає все популярнішою. Її досвідчені представники, створюючи нові фото та відвідуючи нові країни, збільшують кількість своїх читачів, тим самим породжують у них бажання побачити світ, побувати у найвіддаленіших куточках планети. Коли ж, зовсім ще недосвідчені, творчі особистості-початківці сповнені ентузіазму, і готові шукати щось особливе в різних регіонах нашої країни.

Професія тревел-блогер стає все популярнішою, і це позитивно впливає на розвиток туризму в Україні. А це привід для того, щоб познайомитися з молодою та успішною тревел-фотографкою/блогеркою з Києва.

«Без подорожей не уявляю життя!»

Юлія Беркута народилася 16 грудня 1993 року в Києві. Юлія з раннього дитинства любила подорожувати, що істотно й вплинуло на вибір майбутньої професії. Не можна сказати, що хобі перетворилося на професію. Швидше, бажання побачити більше, удосконалюватися та розвиватися в цій сфері відклало істотний відбиток на творчу та захоплену фотографією дівчину.

Закінчивши Київський національний університет імені Тараса Шевченка та італійський університет Мачерата, Юлія присвятила себе кращій роботи для мандрівника, яку тільки можна було вибрати. Однією з найбільш привабливих, але не менш небезпечних і відповідальних.

Зараз Юлія успішна тревел-блогерка, яка вміє за допомогою фотографії показати всю красу навколишнього світу. А за допомогою своїх вражень та емоцій — на диво точно описувати приголомшливі місця не тільки далекого зарубіжжя, але й, звичайно ж, рідної України. Блог Юлії в Instagram читають більше 120 тис. читачів, у Facebook блозі у Юлії більше 10 тис. шанувальників. Це безперечно доводить, що у професії тревел-блогер в Україні є майбутнє, і воно перспективне.

Завдяки успішній діяльності захоплених подорожами блогерів і фотографів, таких як Юлія Беркута, багато українців захочуть відвідати нові для себе місця. А для зарубіжних гостей дивовижні пам'ятки нашої країни виявляться вельми цікавими.

І сподіватимемося, що 2021 рік буде для всіх нас сповнений нових вражень від дивовижних польотів, подорожей на поїздах та автомобілях. Нехай в поточному році, як і в останні десять років, потік туристів збільшиться не менш, ніж на 30%.