Овни: великий Таро-прогноз на 2025 рік для представників знака

Яким буде особисте життя, кар'єра і фінанси у 2025 році у Овна: запитуємо у карт Таро.

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Хоча походження Таро невідоме, вважається, що воно зародилося в Європі в 1400-х роках, в Італії та деяких інших частинах її околиць. Таро — це колода з 78 карт, розділених на 22 карти Старших Арканів і ще 56 карт, відомих як карти мастей; кожна розділена на 4 частини, які демонструють чотири різні елементи, як-от: жезли (вогонь), кубки (вода), мечі (повітря) та пентаклі (земля), з різними зображеннями на кожній карті зі складними барвистими значущими малюнками. Таро незабаром набуло популярності серед містиків того часу, які потім почали використовувати ці карти для ворожіння. Однак у середні віки Таро асоціювалося з чаклунством, заробило погану репутацію і загубилося в хаосі, оскільки суспільство загалом уникало його. У 21 столітті Таро знову опинилося в центрі уваги, особливо в останні кілька десятиліть, і тепер його активно використовують містики та ворожки по всьому світу і навіть в Індії. Про це пише ресурс astrology.

Тепер, коли ми знаємо трохи передісторії Таро, давайте зануримося в цей світ таємниць і розкриємо секрети, які можуть допомогти 12 знакам зодіаку за допомогою Читання Таро 2025. Давайте почнемо цю дивовижну подорож разом.

Що очікує на Овнів у 2025 році

Читання Таро 2025 року ми починаємо зі знака зодіаку Овен, оскільки це перший знак небесної сфери. У ведичній астрології зодіакальний пояс являє собою людське тіло, Овен — голову. Овном керує Марс, тому ці люди дуже впевнені в собі, сповнені ентузіазму й енергійні. Давайте подивимося, що Таро готує їм у 2025 році.

Романтичні стосунки: Для Овнів рік буде вдалим з точки зору карт. Однак партнеру Овна необхідно буде розуміти, що ця людина впевнена в собі, сильна і харизматична. Якщо ви потребуєте або нав'язливі, то такі партнери Овна не приваблять. Їхній партнер має бути незалежним і сильним. Дуже важливо дати їм свободу, яку вони бажають, для підтримки здорових і повноцінних стосунків. Якщо ви самотні, вам потрібен хтось, хто демонструє ці якості.

Фінанси та здоров'я: 2025 рік буде насиченим, дорогий Овене. У фінансовому контексті це говорить про те, що ваша пристрасть, досвід і ентузіазм допоможуть вам досягти своїх фінансових цілей. Ця карта дійсно показує, що у вас є лідерські якості, необхідні для досягнення успіху в бізнесі. Отже, цей рік буде винятково вдалим для людей, які займаються бізнесом. На людей, які працюють як звичайні співробітники, чекають підвищення зарплат або можливості з більш вигідними фінансовими пропозиціями. Що стосується здоров'я, цього року ви будете в найкращому здоров'ї як фізично, так і психологічно. Жодних серйозних проблем зі здоров'ям тут не вказано.

Освіта: Король Жезлів — добре освічена і обізнана людина. Таким чином, читання Таро 2025 пророкує, що цього року ви серйозно поставитеся до навчання і досягнете всіх своїх освітніх цілей своєю щирістю і наполегливістю. Люди, які бажають поїхати за кордон для здобуття вищої освіти, зможуть поїхати без особливого клопоту, і якщо ви складаєте будь-які конкурсні іспити цього року, у вас є всі шанси досягти успіху.

Професія: 2025 рік буде для вас, дорогий Овене, плідним. Ця карта означає, що ви досягнете успіху в бізнесі, оскільки ви здібний лідер. Король Жезлів у вашому кар'єрному читанні може сигналізувати про успіх і повагу у вашій галузі. На робочому фронті справи йтимуть добре. Цього року ви маєте бути мотивованими, енергійними та орієнтованими на дії, якщо хочете досягти всіх своїх кар'єрних цілей і йти шляхом до успіху.

Щасливий колір: малиновий.

Вдалий день: вівторок.

Раніше Фокус розповідав, як дізнатися свою карту Таро року 2025.