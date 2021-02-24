UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Сочетать несочетаемое. Сара Джессика Паркер выгуляла в Нью-Йорке новый образ (фото)

507
Сара Джессика Паркер, стиль, образ, фото
Фото: Footwear News

Знаменитость продемонстрировала, что у моды нет никаких правил

Звезда телесериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер показала, как можно сочетать несочетаемое, отметившись в экстравагантном образе в одном из двух своих обувных магазинов в Нью-Йорке, передает Footwear News.

Исполнительница роли Керри Бредшоу в нашумевшем фильме появилась в бутике SJP Collections на Манхеттэне в черном цветастом сарафане, надетом поверх светлой рубашки в клетку, носках Gucci Pink и Red Lamé GG, поверх которых обула красные туфли-лодочки Lady со своей последней коллекции.

Сара Джессика Паркер, стиль, мода
Сара Джессика Паркер, стиль, мода
Сара Джессика Паркер, стиль, мода
Сара Джессика Паркер, стиль, мода
Сара Джессика Паркер, стиль, мода
Сара Джессика Паркер, стиль, мода
Сара Джессика Паркер, стиль, мода
Сара Джессика Паркер, стиль, мода
Сара Джессика Паркер, стиль, мода
Сара Джессика Паркер, стиль, мода
Сара Джессика Паркер, стиль, мода
Сара Джессика Паркер, стиль, мода
Сара Джессика Паркер, стиль, мода
Сара Джессика Паркер, стиль, мода

Образ актрисы и бизнесвумен дополняли коричневый плащ и более приглушенные аксессуары, включая твидовую маску темного оттенка и серебряную цепочку от Pretty Connected.

Во время пандемии Паркер неоднократно замечали в ее магазинах, где она, придерживаясь дистанции, помогала клиентам выбирать обувь. Знаменитость является большой поклонницей каблуков, которые, по ее словам, "все еще правят миром". Носить их, по мнению Паркер, можно и нужно.

"Мы всегда говорим женщинам, когда они приходят в магазин, когда они спрашивают, с чем вы можете носить это, мы говорим — вы можете носить это с чем угодно", – рассказывала она в одном из своих интервью.

Несмотря на то, что сама Сара не считает себя экспертом в области моды, нестандартное мышление подборе обуви и образа к ней – это то, к чему она также призывает своих клиентов.

Напомним, в октябре прошлого года Сара Джессика Паркер приняла участие в новой фотосессии для рекламной кампании своего бренда. Актриса позировала фотографу на улице, у дверей своего бутика. Во время фотосессии актриса сменила несколько образов.