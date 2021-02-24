Сочетать несочетаемое. Сара Джессика Паркер выгуляла в Нью-Йорке новый образ (фото)

Знаменитость продемонстрировала, что у моды нет никаких правил

Звезда телесериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер показала, как можно сочетать несочетаемое, отметившись в экстравагантном образе в одном из двух своих обувных магазинов в Нью-Йорке, передает Footwear News.

Исполнительница роли Керри Бредшоу в нашумевшем фильме появилась в бутике SJP Collections на Манхеттэне в черном цветастом сарафане, надетом поверх светлой рубашки в клетку, носках Gucci Pink и Red Lamé GG, поверх которых обула красные туфли-лодочки Lady со своей последней коллекции.

Образ актрисы и бизнесвумен дополняли коричневый плащ и более приглушенные аксессуары, включая твидовую маску темного оттенка и серебряную цепочку от Pretty Connected.

Во время пандемии Паркер неоднократно замечали в ее магазинах, где она, придерживаясь дистанции, помогала клиентам выбирать обувь. Знаменитость является большой поклонницей каблуков, которые, по ее словам, "все еще правят миром". Носить их, по мнению Паркер, можно и нужно.

"Мы всегда говорим женщинам, когда они приходят в магазин, когда они спрашивают, с чем вы можете носить это, мы говорим — вы можете носить это с чем угодно", – рассказывала она в одном из своих интервью.

Несмотря на то, что сама Сара не считает себя экспертом в области моды, нестандартное мышление подборе обуви и образа к ней – это то, к чему она также призывает своих клиентов.

Напомним, в октябре прошлого года Сара Джессика Паркер приняла участие в новой фотосессии для рекламной кампании своего бренда. Актриса позировала фотографу на улице, у дверей своего бутика. Во время фотосессии актриса сменила несколько образов.