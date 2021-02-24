Поєднувати непоєднуване. Сара Джессіка Паркер вигуляла в Нью-Йорку новий образ (фото)

Знаменитість продемонструвала, що у моди немає ніяких правил.

Зірка телесеріалу "Секс у великому місті" Сара Джессіка Паркер показала, як можна поєднувати непоєднуване, відзначившись в екстравагантному образі в одному з двох своїх взуттєвих магазинів у Нью-Йорку, передає Footwear News.

Виконавиця ролі Керрі Бредшоу в гучному фільмі з'явилася в бутіку SJP Collections на Манхеттені у чорному квітчастому сарафані, вдягненому поверх світлої сорочки в клітину, шкарпетках Gucci Pink і Red Lamé GG, поверх яких взула червоні туфлі-човники Lady зі своєї останньої колекції.

Образ актриси та бізнесвумен доповнювали коричневий плащ і приглушені аксесуари, зокрема твідову маску темного відтінку і срібний ланцюжок від Pretty Connected.

Під час пандемії Паркер неодноразово помічали в її магазинах, де вона, дотримуючись дистанції, допомагала клієнтам вибирати взуття. Знаменитість є великою прихильницею підборів, які, за її словами, "все ще правлять світом". Носити їх, на думку Паркер, можна і потрібно.

"Ми завжди говоримо жінкам, коли вони приходять в магазин, коли вони запитують, з чим ви можете носити це, ми говоримо — ви можете носити це з чим завгодно", — розповідала вона в одному зі своїх інтерв'ю.

Незважаючи на те, що сама Сара не вважає себе експертом в області моди, нестандартне мислення у підборі взуття та образів до нього — це те, до чого вона також закликає своїх клієнтів.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Сара Джессіка Паркер взяла участь у новій фотосесії для рекламної кампанії свого бренду. Акторка позувала фотографу на вулиці, біля дверей свого бутіка. Під час фотосесії акторка змінила кілька образів.