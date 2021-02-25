Появился официальный трейлер мультфильма "Мавка. Лісова пісня" по мотивам произведения Леси Украинки

Презентацию мультфильма приурочили к 150-летию со дня рождения украинский поэтессы

Сегодня отмечается 150-летие со дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки, и именно в этот день студия Animagrad презентовала первый полноценный трейлер к грядущему мультфильму "Мавка. Лісова пісня" по мотивам пьесы писательницы. Об этом написано на официальном сайте мультфильма.

По сюжету картины, главная героиня – Мавка – Берегиня и Душа Леса, чувствует настроения лесных жителей и способна преодолевать их страхи. В одной из сцен она спасает стадо испуганных зубров, которые чуть не падают со скалы.

Создатели мультфильма отмечают, что выбор эпизода с зубрами для тизера-трейлера не случаен. Эти животные балансируют на грани вымирания: в популяции европейского зубра на территории Украины насчитывается около 320 особей. И сцена спасения животных отражает экологическую миссию мультфильма — привлечение внимания к проблемам окружающей среды: вырубке лесов и исчезновению редких видов флоры и фауны.

Кроме сцены спасения в трейлере также показана сказочная местность, где живет Мавка, создатели рассказали, что это "собирательный образ реальных локаций в Карпатах и на Полесье, а населяют его разные животные. Некоторые из которых занесены в "Красную книгу Украины", такие как рысь и черный аист.

Также показана встреча Мавки с ее возлюбленным Лукашом.

Для работы над пластикой и движениями главной героини команда мультфильма пригласила профессиональную балерину, солистку Национальной оперы, народную артистку Украины Екатерину Кухар. Такой прием в украинской анимации до этого мало кто применял. На съемочной площадке Екатерина воспроизводила действия главной героини, а для сцены с зубрами ей даже пришлось выполнить несколько трюков.

Особое внимание в мультфильме уделяется и музыке. К созданию саундтрека команда Animagrad привлекала этно-группу ДахаБраха и фольклорного мультиинструменталиста Максима Бережнюка. Последний также работал над саундтреком тизера-трейлера. По задумке, в нем были использованы мелодические фразы, собранные Лесей Украинкой в этнографических экспедициях.

Премьера мультфильма состоится в 2022 году. Режиссером стала Александра Рубан.

Напомним, трехактную пьесу в стихах "Мавка. Лісова пісня" Леся Украинка написала в 1911 году в Кутаиси, Грузия, всего за 12 дней. По сюжету Мавка, влюбляется в деревенского парня Лукаша, который привлекает ее игрой на сопилке. Они начинают жить вместе, однако Мавка не может работать в поле, жалея растения, Лукаш приводит в дом вдову Килину и Мавка вынуждена вернуться в лес. Финал у пьесы печален, однако неясно, каким он будет в мультфильме, этот секрет создатели пока не раскрывают.