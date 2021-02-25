З'явився офіційний трейлер мультфільму "Мавка. Лісова пісня" за мотивами твору Лесі Українки

Презентацію мультфільму приурочили до 150-річчя від дня народження української поетеси.

Сьогодні відзначається 150-річчя з дня народження української поетеси Лесі Українки, і саме в цей день студія Animagrad презентувала перший повноцінний трейлер до майбутнього мультфільму "Мавка. Лісова пісня" за мотивами п'єси письменниці. Про це написано на офіційному сайті мультфільму.

За сюжетом картини, головна героїня — Мавка — Берегиня та Душа Лісу, відчуває настрої лісових жителів і здатна долати їхні страхи. В одній зі сцен вона рятує стадо переляканих зубрів, які мало не падають зі скелі.

Творці мультфільму зазначають, що вибір епізоду із зубрами для тизеру-трейлера не випадковий. Ці тварини балансують на межі вимирання: у популяції європейського зубра на території України налічується приблизно 320 особин. І сцена порятунку тварин відображає екологічну місію мультфільму — привернення уваги до проблем навколишнього середовища: вирубки лісів і зникнення рідкісних видів флори та фауни.

Крім сцени порятунку в трейлері також показана казкова місцевість, де живе Мавка, творці розповіли, що це "збірний образ реальних локацій в Карпатах і на Поліссі, а населяють його різні тварини. Деякі з яких занесені до "Червоної книги України", такі як рись і чорний лелека.

Також показана зустріч Мавки з її коханим Лукашем.

Для роботи над пластикою і рухами головної героїні команда мультфільму запросила професійну балерину, солістку Національної опери, народну артистку України Катерину Кухар. Такий прийом в українській анімації до цього мало хто застосовував. На знімальному майданчику Катерина відтворювала дії головної героїні, а для сцени із зубрами їй навіть довелося виконати кілька трюків.

Особлива увага в мультфільмі приділяється й музиці. До створення саундтреку команда Animagrad залучила етно-гурт ДахаБраха та фольклорного мультиінструменталіста Максима Бережнюка. Останній також працював над саундтреком тизеру-трейлера. За задумом, у ньому були використані мелодійні фрази, зібрані Лесею Українкою в етнографічних експедиціях.

Прем'єра мультфільму відбудеться в 2022 році. Режисеркою стала Олександра Рубан.

Нагадаємо, трьохактную п'єсу у віршах "Мавка. Лісова пісня" Леся Українка написала в 1911 році в Кутаїсі, Грузія, всього за 12 днів. За сюжетом Мавка, закохується в сільського хлопця Лукаша, який приваблює її грою на сопілці. Вони починають жити разом, однак Мавка не може працювати в полі, оберігаючи рослини, Лукаш призводить до хати вдову Килину і Мавка змушена повернутися в ліс. Фінал у п'єси сумний, проте незрозуміло, яким він буде в мультфільмі, цей секрет творці поки не розкривають.