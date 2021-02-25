Коллекцию из 3900 бутылок виски продали на аукционе за 9,4 млн долларов (видео)

Американский предприниматель Ричард Гудинг собирал алкоколлекцию 20 лет.

В Шотландии на аукционе купили крупнейшую в мире частную коллекцию виски, состоящую из 3900 бутылок. Коллекцию 20 лет собирал американский предприниматель Ричард Гудинг. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что Гудинг умер в 2014 году, а раритетный алкоголь выставила на торги семья умершего коллекционера.

Алкособрание включало редчайшие виски таких брендов, как Bowmore и Springbank, а также Stromness и Dallas Dhu, выпуск которых уже прекращен.

Отмечается, что бутылка редкого шотландского виски 60-летней выдержки Macallan из коллекции американца была продана на онлайн-аукционе шотландского торгового дома Whisky Auctioneer за миллион фунтов (более 1,4 миллиона долларов).

Первая часть собрания Гудинга (1,9 тысячи бутылок) ушла с молотка в феврале 2020 года за 3,29 миллиона фунтов (4,6 миллиона долларов). В торгах приняли участие 1642 коллекционера из 56 стран мира.

Вторая часть торгов состоялась в феврале 2021 года и принесла около 3,4 миллиона фунтов (4,8 миллиона долларов). Она привлекла внимание 1557 коллекционеров и инвесторов из 54 стран.

Основатель Whisky Auctioneer Иэн Макклун сказал: "Этот аукцион был посвящен исключительно великолепной библиотеке виски одного коллекционера – человеку, который посвятил себя созданию идеальной коллекции".

По его словам, это была самая дорогая частная коллекция, когда-либо продававшаяся на вторичном рынке на аукционе.

Ранее сообщалось, что американская гей-пара, Ник Драммонд и его партнер Патрик, нашли в своем доме во время ремонта тайник со столетним виски. Мужчины купили старый дом в поселке Эймс в штате Нью-Йорк. Как выяснилось, ранее он принадлежал бутлегеру по имени Адольф Хампфнер, который вел нелегальную торговлю спиртным во время сухого закона в США.