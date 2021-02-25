Колекцію з 3900 пляшок віскі продали на аукціоні за 9,4 млн доларів (відео)

Американський підприємець Річард Гудінг збирав алкоколекцію 20 років.

У Шотландії на аукціоні купили найбільшу у світі приватну колекцію віскі, що складається з 3900 пляшок. Колекцію 20 років збирав американський підприємець Річард Гудінг. Про це повідомив телеканал Sky News.

Зазначається, що Гудінг помер у 2014 році, а раритетний алкоголь виставила на торги сім'я померлого колекціонера.

Алкоколекція включала рідкісні віскі таких брендів, як Bowmore і Springbank, а також Stromness і Dallas Dhu, випуск яких уже припинено.

Зазначається, що пляшка рідкісного шотландського віскі 60-річної витримки Macallan з колекції американця була продана на онлайн-аукціоні шотландського торгового дому Whisky Auctioneer за мільйон фунтів (понад 1,4 мільйон доларів).

Перша частина зборів Гудінга (1,9 тисяча пляшок) пішла з молотка в лютому 2020 року за 3,29 мільйони фунтів (4,6 мільйони доларів). У торгах взяли участь 1 642 колекціонери з 56 країн світу.

Друга частина торгів відбулася в лютому 2021 року і принесла близько 3,4 мільйони фунтів (4,8 мільйони доларів). Вона привернула увагу 1557 колекціонерів та інвесторів з 54 країн.

Засновник Whisky Auctioneer Іен Макклун сказав: "Цей аукціон був присвячений винятково чудовій бібліотеці віскі одного колекціонера — людині, яка присвятила себе створенню ідеальної колекції".

За його словами, це була найдорожча приватна колекція, що коли-небудь продавалася на вторинному ринку на аукціоні.

Раніше повідомлялося, що американська гей-пара, Нік Драммонд і його партнер Патрік, знайшли у своєму будинку під час ремонту схованку зі столітнім віскі. Чоловіки купили старий будинок у селищі Еймс у штаті Нью-Йорк. Як з'ясувалося, раніше він належав виробнику спиртного на ім'я Адольф Хампфнер, який вів нелегальну торгівлю спиртним під час сухого закону в США.