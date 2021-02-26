"Обычные и с бородой": письмо Дж. Р. Р. Толкина о том, как должны выглядеть хоббиты, продадут на аукционе

Толкин упомянул об облике героев своих книг в переписке с иллюстратором

На аукционе редких рукописей, фотографий и автографов Hermitage Fine Arts, который 26 февраля состоится в Монте-Карло, продадут письмо Дж. Р. Р. Толкина своему иллюстратору, где он описывает, как должны выглядеть хоббиты. Об этом пишет Daily Mail.

Автор "Властелина колец" сообщает иллюстратору, к которой он обращается "мисс Сайкс", что хоббиты не должны выглядеть как дети, не должны иметь круглые глаза, а быть "вполне обычными" и обязательно с бородами.

Причем Дж. Р. Р. Толкин несколько раз упоминает бороды у хоббитов, рассуждая о том, что они могут даже заплетать их в косички.

Например, у Бильбо Бэггинса, по мнению его создателя, должна была быть "аккуратная козлиная бородка". Видимо, с "мисс Сайкс" они достигли понимания, так как Толкин пишет ей, что "ему настолько нравятся ее рисунки", что он хочет некоторые из них купить для себя.

За письмо организаторы аукциона планируют выручить не менее 15 тысяч евро.

Интересно, но в ставших уже культовыми фильмах по романам Дж. Р. Р. Толкина ни один из хоббитов не выглядит так, как их себе представлял автор.

У Бильбо, Сэма и Фродо, в исполнении актеров Мартина Фримена, Иэна Холма, Шона Астина и Элайджи Вуда, которые снимались в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит" ни у кого из них бород нет.

[ + – ] Иэн Холм в роли Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец"

[ + – ] Мартин Фримен в роли Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец"

[ + – ] Шон Астин и Элайджа Вуд в ролях Фродо и Сэма в трилогии "Властелин колец""

Возможно, это было сделано для того, чтобы зритель не путал хоббитов с гномами, которые во всех фильмах Питера Джексона, напротив, весьма бородаты.