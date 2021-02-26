"Звичайні й з бородою": лист Дж. Р. Р. Толкіна про те, як повинні виглядати гобіти, продадуть на аукціоні

Толкін згадав про вигляд героїв своїх книг у листуванні з ілюстратором.

На аукціоні рідкісних рукописів, фотографій та автографів Hermitage Fine Arts, який 26 лютого відбудеться в Монте-Карло, продадуть лист Дж. Р. Р. Толкіна своїй ілюстраторці, де він описує, як повинні виглядати гобіти. Про це пише Daily Mail.

Автор "Володаря перснів" повідомляє ілюстраторці, до якої він звертається "міс Сайкс", що гобіти не повинні виглядати як діти, не повинні мати круглих очей, а бути "цілком звичайними" і обов'язково з бородами.

Причому Дж. Р. Р. Толкін кілька разів згадує бороди у гобітів, розмірковуючи про те, що вони можуть навіть заплітати їх у косички.

Наприклад, у Білбо Беґінза, на думку його творця, повинна була бути "акуратна борідка цапа". Мабуть, із "міс Сайкс" вони досягли розуміння, оскільки Толкін пише їй, що "йому настільки подобаються її малюнки", що він хоче деякі з них купити для себе.

За лист організатори аукціону планують виручити не менше 15 тисяч євро.

Цікаво, але в фільмах за романами Дж. Р. Р. Толкіна, які вже стали культовими, жоден із гобітів не виглядає так, як їх собі уявляв автор.

У Більбо, Сема та Фродо, у виконанні акторів Мартіна Фрімена, Ієна Голма, Шона Астіна й Елайджа Вуда, які знімалися в трилогіях "Володар перснів" і "Гобіт" ні у кого з них борід немає.

[ + – ] Ієн Голм у ролі Білбо Беґінза в трилогії "Володар перснів"

[ + – ] Мартін Фрімен у ролі Білбо Беґінза в трилогії "Володар перснів"

[ + – ] Шон Астін та Елайджа Вуд у ролях Фродо та Сема в трилогії "Володар перснів"

Можливо, це було зроблено для того, щоб глядач не плутав гобітів із гномами, які в усіх фільмах Пітера Джексона, навпаки, вельми бородаті.